Alianza Lima, a través de un documento oficial dirigido a Conmebol, expresó su malestar y preocupación por algunos hechos hostiles en contra del plantel profesional desde su llegada a Chile el último martes.

Con videos y fotografías como prueba, el club de La Victoria denunció un ambiente inseguro para los suyos a pocas horas del decisivo choque ante la Universidad de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

“En alrededores del hotel de concentración de nuestra institución en la misma ciudad, se presentaron actos de hostilidad de parte de barristas del club chileno, donde resalta la agresión a un hincha peruano, incluyendo que le arrebataron con violencia su camiseta de Alianza Lima", indica parte del reclamo.

“Esto, además fue el inicio de acciones que empezaron a materializar con la presencia de más barristas del Club Universidad de Chile generando actos de xenofobia, discriminación y alteración de la tranquilidad del orden público, específicamente para generar presión sobre la delegación de nuestra institución”, continúa el documento.

En esa línea, Alianza Lima reafirma que son, una vez más, “parte de externalidades negativas por actos injustificables y que todos debemos condenar, que fueron originados por la hinchada del Club Universidad de Chile en su visita a Avellaneda, limitando que nuestros hinchas puedan acompañarnos en el estadio en Chile, pero también siendo parte de una atmósfera de violencia y comportamientos que deberían estar lejos de la competición y de cualquier deporte”.

Cabe mencionar que en el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

