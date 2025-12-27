Hasta 300 policías, seguridad privada y cierre de calles: el operativo Messi que se necesita para la Noche Blanquiazul ante el Inter Miami

Inter Miami vs. New York City EN VIVO HOY con Lionel Messi: ver transmisión del partido por una nueva jornada de la MLS desde el Citi Field. / CHRIS ARJOON

Antecedente

Como se recuerda, la última vez que Lionel Messi visitó Lima fue el 28 de enero de este año cuando viajó como parte del plantel de Inter Miami. Al día siguiente, se enfrentaron a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental y horas después de culminado el encuentro viajaron de regreso.

Es decir, en total Lionel Messi estuvo dos días y una noche en Lima que, según los horarios de arribo y salida, fueron alrededor de 30 horas. En ese segundo día se organizó un meet and greet en el que la ‘Pulga’ no participó, pero sí algunos de sus compañeros como Luis Suárez y Sergio Busquets.

El Inter Miami, teniendo a Lionel Messi como máxima figura, espera proclamarse campeón en el Chase Stadium. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

En las afueras del Hotel Hilton se concentraron decenas de fanáticos que vieron la llegada y salida del bus de Inter Miami el día del partido, pero la seguridad era tanta que ningún hincha pudo sortear los filtros y acercarse a cualquiera de los jugadores. Apenas se conformaron con poder mirarlos saludar desde la ventana del bus.

Noche Blanquiazul 2026: precios de entradas de Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Difusión)

Inter Miami 2026

Según pudimos conocer, esta vez se tomarán medidas bastante parecidas. Es decir, desde Inter Miami también se planifica que Messi y sus compañeros no pasen mucho tiempo en Lima y esto incluye que no entrenarán.

La planificación es que lleguen un día antes del partido, idealmente por la noche, para que puedan descansar y al día siguiente ir al estadio. Una vez que culmine el partido, volverán a Estados Unidos sin hacer ningún tipo de evento, entrevista o conferencia en la capital peruana.

De Paul es compañero de Messi en Inter, mientras se espera la renovación de Suárez. AFP / CHRIS ARJOON

En aquella oportunidad se dispusieron más de 350 serenos de las Municipalidades correspondientes. Esta vez se tratará de los de Miraflores y La Victoria que son los distritos por donde Inter Miami tendrá el recorrido y estadía.

Aismismo, en tanto a policías, se sabe que el mismo día del partido se desplegarán cerca de 300 efectivos en los alrededores de Matute. Por otro lado, si bien normalmente no hay policías en los alrededores de la cancha, es altamente probable que se repita lo que ocurrió ante Universitario y se coloquen ciertos efectivos no solo en tribunas sino también alrededor del campo.

Para el arribo y la salida ya son conocidas las liebres que se colocan a los equipos de fútbol y también, a diferencia de lo que ocurre en el torneo local, se planifica el cierre de algunas calles para el traslado exclusivo de Inter Miami en su paso de Miraflores a La Victoria.

Si bien todavía no se tienen muchos detalles sobre si habrá o no meet and greet en esta oportunidad, este se daría el mismo día del partido en horas de la mañana. La posibilidad de que esto pueda darse o no dependerá de la productora y la venia que tenga de Inter Miami, mas no de Alianza Lima.

