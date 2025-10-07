Kevin Serna, el inédito camino en Perú, la historia detrás de su llegada a Brasil hasta su llamado en Colombia y el vínculo vigente con Alianza Lima

Kevin Serna. (Foto: Getty Images)

El gran sueño

De cara a la temporada 2024, Kevin Serna era uno de los fichajes sorpresa en el mercado de Alianza Lima. Para entonces, el futbolista había hecho una muy buena campaña con ADT de Tarma sumando un total de 14 goles en la Liga 1 y le llenó los ojos a José Bellina, en ese entonces Gerente Deportivo previo a la llegada de Bruno Marioni.

De hecho, el contrato con Kevin Serna se cerró a finales del 2023. El extremo no tuvo que pensar mucho al ver la oferta del club íntimo y fue uno de los primeros en sumarse a la pretemporada. En aquel entonces, se hablaba de la posibilidad de que pueda ser convocado a la selección peruana si cumplía un año y medio más de residente en el país ininterrumpidamente.

Por su parte, Kevin Serna siempre dejó en claro que la idea de llegar a una selección, sea la peruana o la de su país, era su más grande sueño. Por eso cada vez que se le hacía referencia a la posibilidad de que vista la ‘bicolor’, el colombiano dejaba la puerta abierta. En aquel momento, la posibilidad de pueda ser llamado por Colombia se veía mucho más lejana.

Kevin Serna. (Foto: Getty Images)

Llegada a Fluminense

En el primer semestre con Alianza Lima, Kevin Serna se posicionó como uno de los titulares indiscutibles incluso pese a que Alejandro Restrepo, entrenador de aquel entonces, no jugaba con extremos propiamente, sino con el sistema 3-5-2. Al ser probado como carrilero, se dejó en evidencia que Serna desperdiciaba su explosividad y buena relación con el arco, por eso comenzó a ser probado de segunda punta acompañando a Hernán Barcos o Cecilio Waterman.

En ese primer periodo, Alianza Lima jugó la fase de grupos ante Fluminense y convenció a los directivos de que sería un buen fichaje para el fútbol brasilero por su velocidad y regate. A mitad de año, llegó una gran oferta a las oficinas de La Victoria y Kevin Serna se dispuso a hacer maletas.

El negocio superó los dos millones de dólares y fue una de las ventas más altas en Alianza Lima después de la de Kluiverth Aguilar al City Group. Fluminense compró el 70% del pase y, debido a eso, Alianza Lima se quedó con parte de su porcentaje para una próxima venta; sin embargo, no con el 30% restante ya que este también compartió un monto menor a ADT. A día de hoy, ese es el vínculo que presenta el colombiano con el club íntimo.

