Kevin Serna, el inédito camino en Perú, la historia detrás de su llegada a Brasil hasta su llamado en Colombia y el vínculo vigente con Alianza Lima

Kevin Serna, el inédito camino en Perú, la historia detrás de su llegada a Brasil hasta su llamado en Colombia y el vínculo vigente con Alianza LimaResumen generado por Inteligencia Artificial
En el 2021, cuando la pandemia todavía era un problema latente en Perú, Kevin Serna tomó la crucial decisión de jugar por Club Deportivo Cultural Santa Rosa, luego llamado Chankas FC, de la segunda división. A partir de entonces, su carrera solo fue en ascenso y el último sábado recibió su primer llamado a la selección mayor de Colombia para los partidos amistosos ante México y Canadá, países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos. En todo ese recorrido, Serna tuvo un punto de quiebre: Alianza Lima, club desde donde despegó para llegar a Fluminense. ¿Qué relación guardan ambas partes a día de hoy?