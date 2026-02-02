Alianza Lima ya palpita su debut internacional de la temporada. El club íntimo puso a la venta las entradas para el partido frente a 2 de Mayo, encuentro válido por la Fase 1 de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será clave en el objetivo de avanzar en el torneo continental.
Esta instancia corresponde a la primera fase preliminar del certamen y se juega en series de ida y vuelta, por lo que el compromiso en Matute representa una oportunidad determinante para que Alianza pueda sacar ventaja como local y encaminar su clasificación a la Fase 2.
El partido está programado para el miércoles 11 de febrero (horario por confirmar) y se espera un Matute con gran presencia de público.
El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se disputará la próxima semana en condición de visitante, donde se definirá la serie.
El ganador de esta llave avanzará a la Fase 2 del torneo, instancia en la que deberá enfrentar a Sporting Cristal, por lo que el cruce no solo es decisivo para seguir con vida en la competencia, sino que también abre la puerta a un duelo peruano de alto voltaje en el plano internacional.
Precios de las entradas
- Occidente Central: S/ 299.90
- Occidente Lateral: S/ 239.90
- Oriente: S/ 159.90
- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/ 129.90
- Oriente (Conadis): S/ 99.00
- Norte: S/ 54.90
- Sur: S/ 54.90
