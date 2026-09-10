Por Redacción EC

Alianza Lima presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026, la emblemática camiseta Blanquimorada, un lanzamiento que conmemora 55 años de tradición ininterrumpida. Esta indumentaria, desarrollada en colaboración con la marca deportiva Nike, rinde un profundo homenaje al Señor de los Milagros. Diseñada especialmente para los devotos del distrito de La Victoria, el club victoriano mantendrá su histórica costumbre de cambiar sus colores clásicos durante todo el mes de octubre.

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