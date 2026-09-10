Alianza Lima presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026, la emblemática camiseta Blanquimorada, un lanzamiento que conmemora 55 años de tradición ininterrumpida. Esta indumentaria, desarrollada en colaboración con la marca deportiva Nike, rinde un profundo homenaje al Señor de los Milagros. Diseñada especialmente para los devotos del distrito de La Victoria, el club victoriano mantendrá su histórica costumbre de cambiar sus colores clásicos durante todo el mes de octubre.

El diseño de la nueva camiseta de Alianza Lima 2026 fusiona la fe, la cultura y la tecnología de alta transpirabilidad característica de la marca estadounidense. El tradicional color morado toma el protagonismo en el manto sagrado, acompañado de finos detalles estéticos que buscan conectar con la identidad del hincha íntimo. Esta indumentaria se ha convertido, año tras año, en una de las piezas de colección más codiciadas del fútbol peruano y en un símbolo de orgullo e identidad para el pueblo blanquiazul.

Para los fanáticos que buscan comprar la camiseta Blanquimorada 2026, el club confirmó que el precio oficial de venta será de S/ 269.99. La comercialización general se iniciará este 15 de septiembre a través de la web oficial de Nike Perú y en las principales tiendas por departamento del país. Debido a la alta demanda que genera el “Mes Morado” en las preventas, se recomienda a los seguidores blanquiazules adquirir la indumentaria de forma anticipada.

Finalmente, el estreno oficial de la tercera equipación de Alianza Lima en el terreno de juego está programado para el próximo 5 de octubre. El equipo dirigido por el comando técnico íntimo lucirá por primera vez este diseño frente a Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco, iniciando formalmente las celebraciones y el homenaje al Cristo Moreno en una campaña donde buscarán consolidarse en lo más alto de la tabla.