Hay personas que hacen historia dentro de la cancha y otras que dedican su vida a impedir que esa historia sea olvidada. Don Armando Leveau perteneció a este último grupo. Durante décadas, convirtió su amor incondicional por Alianza Lima en una misión: rescatar, conservar y compartir la memoria del club de sus amores.

Hoy, ese legado permanecerá para siempre en casa y, en un hecho que fortalece la identidad y el patrimonio histórico de la institución, el Club Alianza Lima adquirió la biblioteca personal de Don Armando Leveau, el más importante recopilador de la historia blanquiazul, asumiendo la custodia de un archivo construido con décadas de investigación, dedicación y profundo amor por la camiseta. Esta decisión responde a la política institucional de preservación y puesta en valor de la historia aliancista impulsada por el gerente general del club, Fernando Cabada.

La ceremonia contó con la participación del gerente general del club, Fernando Cabada, así como de Blanca Elena Jarrín Uceda, esposa de Don Armando Leveau, y de sus hijos, quienes hicieron entrega de una colección que representa mucho más que libros y documentos: reúne la memoria viva de una institución centenaria.

El archivo comprende documentos únicos, fotografías, manuscritos, publicaciones y archivos periodísticos que permiten reconstruir el origen, la evolución y el impacto de Alianza Lima en el deporte peruano y en la vida de millones de hinchas. Cada pieza es el resultado de una búsqueda incansable de quien entendió que preservar el pasado era también construir el futuro del club.

Don Armando Leveau no solo fue un apasionado hincha aliancista. También fue socio, directivo e investigador incansable. Con generosidad compartió durante años sus hallazgos con miles de seguidores, especialmente a través de las redes sociales, acercando las gestas, las anécdotas y las historias de las viejas glorias a nuevas generaciones de blanquiazules. Gracias a su trabajo, innumerables capítulos de la historia de Alianza Lima fueron rescatados y hoy forman parte del patrimonio colectivo de toda la familia aliancista.

Con esta incorporación, Alianza Lima no solo preserva una valiosa colección documental. También honra la vida de quien dedicó su tiempo, su esfuerzo y su pasión a cuidar la memoria del club. A partir de hoy, el legado de Don Armando Leveau seguirá inspirando a quienes deseen conocer la grandeza de la institución y entender que la historia también se defiende, se investiga y se transmite.

Porque quienes entregan su vida por Alianza nunca se van del todo. Permanecen en sus recuerdos, en sus historias y, desde hoy, en cada página de este legado que el club custodiará para siempre.