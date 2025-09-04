La U. de Chile será el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol decidió darlo como ganador de la llave ante Independiente, pero también le aplicó un severo castigo: no podrá disputar con público sus próximos siete partidos de local en torneos organizados por dicha institución.

A propósito de eso, Michael Clark, presidente de Azul Azul, compartió su posición en las redes sociales del club. "Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción", expresó.

El titular del conjunto chileno aseguró que clasificar a la siguiente fase era lo que correspondía y echó la culpa de los actos violentos a Independiente. “El partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”, indicó.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

U. de Chile apelará fallo de Conmebol

En otro momento, Clark aseguró que apelarán el fallo de la Comisión Disciplinaria. “Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación. Y desde allá les contamos que estamos trabajando en la apelación”, apuntó.

Por último, agregó: “El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema en nuestros seguidores. Por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas”.

U. de Chile e Independiente se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

El polémico tuit de Independiente

Mediante sus redes sociales, el club Independiente también se pronunció respecto al fallo de la Conmebol. El combinado argentino publicó una imagen con un mensaje dirigido a la vereda de al frente. “Perdió el fútbol. Ganaron los violentos”, escribieron.

El ‘Rojo’ quedó fuera de la competencia con un marcador en contra 3-0 y una serie de sanciones económicas que deberán asumir en adelante. Néstor Grindetti, presidente del club, había responsabilizado a los hinchas de la U. de Chile de iniciar los actos violentos.

