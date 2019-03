Marcelo Gallardo respondió sobre el reclamo de Alianza Lima a Conmebol | VIDEO

El duelo entre Alianza Lima vs. River Plate por la Copa Libertadores quedó empatado a un gol por bando; sin embargo, aun se juega fuera del campo de juego. Se informó que el club peruano elevó un reclamo a Conmebol sobre el aparato de comunicación entre Marcelo Gallardo, suspendido en el palco, y su cuerpo técnico en el banco de suplentes.

Asimismo, también surgió la información de un expediente sobre Enzo Pérez, por insultar y burlarse de la hinchada blanquiazul tras culminar el partido.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo fue consultado por los medios de prensa sobre el supuesto reclamo:

"No tengo nada que decir en cuanto a eso. Me sorprende el reclamo, nunca tuve comunicación con mi ayudante desde el palco al banco de suplentes. Había gente ahí, pero no lo considero así. Sobre Enzo Pérez, por un insulto, creo que deberían presentar argumentos más sólidos. No tengo mucho más para explicar sobre ello", indicó.

Alianza Lima vs. River Plate: así fue la desagradable acción de Enzo Pérez con Pedro Gallese. (Video - Foto: Fox Sports).

Luego se refirió al gesto de Enzo Pérez (tocarse el pecho para provocar a la hinchada rival): "Veo el gesto que hace (Enzo), que se toca el pecho pero no veo el insulto. Si es que hubo, él será el más preocupado. Generalmente el no reaccionar hace que tengas un momento de calma, pero a veces uno lo pierde. Pero no pasó nada, si se quiere reclamar, bueno, hoy se hace por todo. No tengo nada que decir".

También acotó: "Yo estaba en un palco con gente de Alianza Lima muy cerca. Conmigo se portaron 10 puntos, ni un gesto ni otra cosa. Cuando llegamos al estadio nos trataron con muchísimo respeto. Pudo haber sido un momento de calentura (de Enzo), pero nada más".