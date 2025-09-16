Pese a ser las líderes absolutas de la Liga Femenina de nuestro país, de la que son las vigentes campeonas, Alianza Lima no se duerme en sus laureles y rompe el mercado.

En las últimas horas, confirmó la incorporación de cuatro futbolistas extranjeras, para afrontar la Copa Libertadores de octubre.

Se trata de las brasileñas Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara. A ellas se suma la futbolista de Cabo Verde Diana Borges.

Cabe precisar que solo podrán ser inscritas para la competencia internacional y no para el torneo doméstico en nuestro país.

La edición 17 de la Copa Libertadores femenina se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos el fixture de las blanquiazules.

vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.

vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.

vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

