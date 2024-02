El delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, se pronunció sobre el posible reclamo contra el golero blanquiazul, Ángelo Campos quien, pese a estar suspendido, fue visto en la zona técnica íntima durante la celebración de un gol anulado a los victorianos.

“Es fundamental saber si al final la Comisión Disciplinaria va a abocarse en base a un informe del árbitro o a una denuncia de un club”, dijo Ordóñez en declaraciones a Ovación.

“No es solo la denuncia del club que participa, puede ser de Chankas, cualquiera puede denunciar, no solamente el club que está jugando contra el equipo que presuntamente puede haber cometido una infracción”.

En esa línea, dijo que, de momento, no se les ha notificado nada , pero que las denuncias no tienen un tiempo límite.

“Hay que saber si eso se va a consolidar (reclamo) y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer la defensa sobre la acción de Ángelo Campos”, apuntó.

“La Comisión Disciplinaria, su principal función no es sancionar, sino administrar justicia. Todo artículo tiene un espíritu, ese que dice que los suspendidos no pueden estar cerca de la zona de suplentes o dando indicaciones es estrictamente porque si estás sancionado no puedes tú ejercer una función dentro del campo de juego, ese es el espíritu del artículo, finalizó el delegado íntimo.