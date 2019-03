Tomás Roncero revela que es simpatizante de Alianza Lima

El periodista Tomás Roncero, uno de los más famosos hinchas de Real Madrid, recientemente dio a conocer cuáles son los otros equipos del mundo por los que siente mucho cariño.

En un video subido por el diario As en Twitter, Roncero elaboró una lista de sus clubes de fútbol favoritos y entre ellos figura nada menos que Alianza Lima como representante de Perú.

▶ Leao Butrón dio su descargo tras el incidente en el Alianza Lima vs. Ayacucho FC

▶ Alianza Lima cayó por 2-0 en su visita a Ayacucho FC por la Liga 1



"En el caso de Perú, (me gusta) el Alianza de Lima (sic). No solo es que sea un equipo capitalino, sino que es un equipo con mucha historia, con mucha raigambre y por tanto me quedo encantado con ellos", explica el periodista en el clip.

🔝 Tomás Roncero elige sus clubes favoritos:

🇪🇦 Real Madrid

🇲🇽 Pumas

🇨🇱 Colo-Colo

🇨🇴 Millonarios

🇺🇲 Los Ángeles Galaxy

🇦🇷 Boca Juniors

🇵🇪 Alianza Lima

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇮🇹 Juventus

🇩🇪 Dortmund

🇲🇫 Marsella

🇵🇹 Sporting de Portugal pic.twitter.com/TMmLGzpSAa — AS (@diarioas) 25 de marzo de 2019

Además de su querido Real Madrid y Alianza Lima, Tomás Roncero citó a otras 10 escuadras en su lista. Al mencionar al Sporting de Lisboa como su equipo portugués preferido, el español explicó que esto se debía a que era "el primer equipo en el que estuvo Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del Mundo".

El comentarista usó un criterio similar con el Olympique de Marsella, pues es el club de la ciudad en la que nació Zinedine Zidane, gran ídolo del madridismo. Otros equipos por los que Roncero mostró predilección fueron Colo Colo (Chile), Millonarios (Colombia), Los Ángeles Galaxy (EE.UU.), Liverpool (Inglaterra), Juventus (Italia) y Borussia Dortmund (Alemania).