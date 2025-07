Ver Alianza Lima vs. Gremio EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Arena do Gremio por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 23 de julio de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+, transmiten en Perú y Sudamérica, ESPN y Disney+ también lo pasan en México. En Estados Unidos lo televisa Fanatiz, beIN y fuboTV, y finalmente, en Brasil míralo por Paramount+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

