Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2019

Una durísima batalla es la que le espera en Chile al conjunto de Alianza Lima que visitará a su similar de Palestino en busca de los tres primeros puntos en la Copa Libertadores 2019 que le permita seguir soñando con una posible clasificación a la siguiente ronda luego de casi 9 años.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tendrán la segunda 'prueba de fuego' en lo que va de la presente edición de la Copa Libertadores ya que cuando jugaron en Brasil, ante el poderoso Internacional de Porto Alegre, estos terminaron cayendo por un total de 2 a 0.

El partido de los blanquiazules y los chilenos tendrá lugar en el estadio Monumental David Arellano este miércoles EN VIVO a las 19:30 horas (de Perú) y una de las principales bajas del mismo será el delantero uruguayo Mauricio Affonso, el cuál arrastra una lesión en el tobillo que lo ha mantenido lejos de las canchas por casi un mes.

Russo habló y mostró su preocupación por los errores de Alianza Lima, los cuáles les ha costado algunos puntos como local, cosa que espera no repetir en la Copa: "por errores de no cerrar el partido lo pagamos muy caro. Perder 4 puntos de local es demasiado".

Fecha del Alianza Lima vs. Palestino

El partido entre Alianza Lima y Palestino por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 será realizado este día martes 2 de abril del 2019.

Hora del Alianza Lima vs. Palestino

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Alianza Lima vs. Palestino

FOX Sports 2 (Canal 502 Movistar TV)

▷ Alianza Lima vs. Palestino: Affonso viajó a Chile para el duelo por Copa Libertadores

▷ Alianza Lima: íntimos regresan a Chile tras la dolorosa eliminación del 2010

▷ "Defensa de último minuto" | OPINIÓN