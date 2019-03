Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO EN DIRECTO: hora, canal y todos los detalles del duelo por Libertadores

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO EN DIRECTO: se enfrentarán hoy desde las 7:30 pm. en el Estadio Nacional de Lima, por el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partidazo podrá ser seguido por la señal de FOX Sports y Facebook. Además tendrás la transmisión EN DIRECTO vía el Diario El Comercio.



Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE: presente del cuadro de Russo y del equipo de Gallardo

El campeón del 2018, River Plate, debutará esta semana en la Copa Libertadores cuando visite al sucampeón peruano Alianza Lima en uno de los dieciséis partidos que se jugarán entre martes y jueves por la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

Alianza Lima llega a este encuentro con nuevo cuerpo técnico, comandados por Miguel Ángel Russo, campeón de América con Boca Juniors en 2007. Al equipo íntimo llegaron dos mundialistas: Pedro Gallese y Wilder Cartagena.

Mauricio Affonso es el principal delantero de Alianza Lima. | Foto: Jesús Saucedo/GEC

Con el plantel renovado, los aliancistas han conseguido dos triunfos en sus tres presentaciones en la Liga 1 de Perú: 3-0 frente a Sport Boys y 3-1 frente a César Vallejo. Cayeron 1-0 frente a Sporting Cristal.

Mauricio Affonso es su delantero central que ya ha convertido en dos ocasiones en esta temporada y cuentan con dos veloces extremos como José Manzaneda y Kevin Quevedo.

Los íntimos de La Victoria buscarán mejorar lo realizado el año pasado, cuando solo sumaron un punto. Compartieron grupo con Boca Juniors, Palmeiras y Junior de Barranquilla.

Por su parte, River Plate llega a Lima para iniciar con la defensa de su título. Tras la final ganada frente a Boca Juniors en la pasada edición, los 'millonarios' buscarán volver a conquistar la gloria.

Sin grandes incorporaciones y con la partida de Gonzalo Martínez, Marcelo Gallardo potenció a Juan Fernando Quintero y echó mano de los juveniles para mejorar a su equipo.

River Plate vapuleó 4-2 a Newell's Old Boys por la Superliga Argentina en el Estadio Monumental. | Foto: River Plate

Tras un enero muy malo, con rendimiento bajos, Marcelo Gallardo supo darle la vuelta a su equipo. Tres derrotas consecutivas en Superliga Argentina encendieron las alarmas, pero desde el 30.01 que no pierde.

River Plate llegará al Estadio Nacional con dos triunfos consecutivos: 2-1 frente a San Martín y el reciente 4-2 frente a Newell's.

Alianza Lima vs. River Plate: horarios en el mundo

Perú / 7:30 pm.

Costa Rica / 6:30 pm.

México / 6:30 pm.

El Salvador / 6:30 pm.

Guatemala / 6:30 pm.

Honduras / 6:30 pm.

Cuba / 7:30 pm.

Ontario / 7:30 pm.

Quebec / 7:30 pm.

Ecuador / 7:30 pm.

Colombia / 7:30 pm.

Bolivia / 8:30 pm.

República Dominicana 8:30 pm.

Argentina / 9:30 pm.

Chile / 9:30 pm.

Belo Horizonte / 10:30 pm.

Río de Janeiro / 10:30 pm.

Porto Alegre / 10:30 pm.

Sao Paulo / 10:30 pm.

Islandia / 12:30 am. jueves 7 de marzo

España / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Croacia / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Francia / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Hungría / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Alemania / 01:30 am. jueves 7 de marzo

República Checa / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Dinamarca / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Bélgica / 01:30 am. jueves 7 de marzo

Grecia / 02:30 am. jueves 7 de marzo

Iraq / 03:30 am. jueves 7 de marzo

Irán / 03:30 am. jueves 7 de marzo

India / 5:30 am. jueves 7 de marzo

Beijing / 6:30 am. jueves 7 de marzo

Queensland / 10:00 am. jueves 7 de marzo

Sidney / 11:00 am. jueves 7 de marzo

Tasmania / 11:00 am. jueves 7 de marzo

River Plate vs. Newell's Old Boys EN VIVO vía Fox Sports 2: Sigue el minuto a minuto por la Superliga. | Foto: River Plate

Alianza Lima vs. River Plate: canales en el mundo

Canales de TV para la Copa Libertadores 2019. | Foto: Conmebol

River Plate es campeón de la Copa Libertadores 2018 tras ganar 3-1 a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. (Video: YouTube/River Plate)

Alianza Lima vs. River Plate: Últimos resultados

Alianza Lima

Liga 1 J3: Alianza Lima 3-1 César Vallejo

Liga 1 J2: Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima

Liga 1 J1: Alianza Lima 3-0 Sport Boys

Noche Blanquiazul: Alianza Lima 3-0 Barcelona SC

Noche Amarilla: Barcelona SC 2-1 Alianza Lima



River Plate

Superliga Argentina J21: ​River Plate 4-2 Newell's

Superliga Argentina J20: River Plate 2-1 San Martín

Superliga Argentina J19: Banfield 1-1 River Plate

Superliga Argentina J18: Rosario Central 1-1 River Plate

Superliga Argentina J17: River Plate 2-0 Racing Club

Alianza Lima vs. River Plate: Choque de delanteros

Mauricio Affonso vs. Lucas Pratto: duelo de goleadores por la Copa Libertadores. | Foto: Agencias

Copa Libertadores EN VIVO: primera fecha

05.03 Godoy Cruz (ARG) - Olimpia (PAR) Grupo C



05.03 Melgar (PER) - San Lorenzo (ARG) Grupo F



05.03 San José (BOL) - Flamengo (BRA) Grupo D



05.03 Deportes Tolima (COL) - A. Paranaense (BRA) Grupo G



05.03 Wilstermann (BOL) - Boca Juniors (ARG) Grupo G



05.03 Libertad (PAR) - U. Católica (CHI) Grupo H



06.03 Palestino (CHI) - Internacional (BRA) Grupo A



06.03 U. Concepción (CHI) - Sporting Cristal (PER) Grupo C



06.03 A. Mineiro (BRA) - Cerro Porteño (PAR) Grupo E



06.03 Alianza Lima (PER) - River Plate (ARG) Grupo A



06.03 Zamora (VEN) - Nacional (URU) Grupo E



06.03 Rosario Central (ARG) - Gremio (BRA) Grupo H



06.03 Junior (COL) - Palmeiras (BRA) Grupo F



07.03 Huracán (ARG) - Cruzeiro (BRA) Grupo B



07.03 Liga de Quito (ECU) - Peñarol (URU) Grupo D



07.03 Deportivo Lara (VEN) - Emelec (ECU) Grupo B