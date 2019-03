Alianza Lima vs. River Plate: Mauricio Affonso erró mano a mano frente a Armani | VIDEO En el partido válido por la Copa Libertadores entre Alianza Lima vs. River Plate, Mauricio Affonso quedó frente a frente con Franco Armani; sin embargo, no consiguió convertir el 1-0

Alianza Lima vs. River Plate: Mauricio Affonso erró mano a mano frente a Armani | Foto: Captura