Ver Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite el partido en todo Sudamérica. Mientras que, Fanatiz y beIN Sports lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

