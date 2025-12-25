“Iremos a Lima dos veces”: Presidente de 2 de Mayo confía en superar a Alianza y Cristal en Copa Libertadores. (Foto: Club 2 de Mayo)
“Iremos a Lima dos veces”: Presidente de 2 de Mayo confía en superar a Alianza y Cristal en Copa Libertadores. (Foto: Club 2 de Mayo)
Redacción EC

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se mostró confiado en superar a en la fase previa de la . El partido está programado para el 4 y 11 de febrero, en duelos de ida y vuelta.

En diálogo con ABC, el titular del cuadro paraguayo ironizó con visitar Lima dos veces en este certamen. Pues, como se sabe, el ganador de esta llave enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2.

Fernanda Huapaya
Alianza Lima volverá a empezar la Copa Libertadores desde la Fase 1 | Foto: Agencia

“Parece que vamos a viajar dos veces a Lima”, manifestó Romero en un principio. Eso sí, resaltó la calidad de los equipos peruanos. “Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo”, agregó.

En ese sentido, el presidente de 2 de Mayo es consciente de que para competir es necesario reforzar su plantel. Por eso, se refirió a las salidas y llegadas de algunos jugadores.

“Según palabras de su representante, Juan Segundo Feliú no quiso continuar en 2 de Mayo, quiso cambiar de aires”, reveló Romero. Además, confirmó que cerró las incorporaciones de dos jugadores: Pedro del Valle y Josué Díaz.

