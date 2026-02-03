Escuchar
(2 min)
“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad". (Foto: Alianza Lima)

“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad". (Foto: Alianza Lima)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad". (Foto: Alianza Lima)
“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad". (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero señaló que para sacar el partido adelante frente a 2 de mayo el equipo deberá estar bien concentrado desde el primer minuto de juego considerando que jugarán de visitantes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Alianza vs. 2 de mayo: Paolo Guerrero pide concentración a sus compañeros
Fútbol mundial

Alianza vs. 2 de mayo: Paolo Guerrero pide concentración a sus compañeros

Arsenal-Chelsea EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: resultado EN DIRECTO
Fútbol mundial

Arsenal-Chelsea EN VIVO vía ESPN y Disney Plus: resultado EN DIRECTO

The Strongest vs. Táchira por Fase 1 de Copa Libertadores: a qué hora juegan, canal TV y cómo ver
Fútbol mundial

The Strongest vs. Táchira por Fase 1 de Copa Libertadores: a qué hora juegan, canal TV y cómo ver

Alianza pone a la venta las entradas para el duelo ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Libertadores
Fútbol mundial

Alianza pone a la venta las entradas para el duelo ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Libertadores