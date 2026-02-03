Alianza vs. 2 de mayo: Paolo Guerrero pide concentración a sus compañeros

Paolo Guerrero señaló que para sacar el partido adelante frente a 2 de mayo el equipo deberá estar bien concentrado desde el primer minuto de juego considerando que jugarán de visitantes.

El primer encuentro de Alianza ante el cuadro paraguayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores será este miércoles en el Estadio Río Parapití, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana).

“Es un partido difícil, pero tenemos que salir bien concentrados para sacar un buen resultado en Paraguay”, señaló el delantero nacional.

“Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad y por ello tenemos que salir con la mentalidad de conseguir algo bueno, pensando en el choque de vuelta que lo jugaremos en casa con nuestra gente”, añadió.

El ganador de la serie se enfrentará a Sporting Cristal, por lo que podríamos tener choque de equipos peruanos.