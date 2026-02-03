Alianza vs. 2 de mayo: Paolo Guerrero pide concentración a sus compañeros

Paolo Guerrero señaló que para sacar el partido adelante frente a 2 de mayo el equipo deberá estar bien concentrado desde el primer minuto de juego considerando que jugarán de visitantes.
TE PUEDE INTERESAR
- Apps contra la inseguridad: las fortalezas y desafíos de seis plataformas
- “Borrar todo Rusia 2018 o refundar”: Menezes, sus pasos con Perú y la tarea de recuperar el prestigio
- INPE: “‘El Monstruo’ no podrá dirigir ni coordinar actividades criminales desde la Base Naval”
- Pintas proselitistas rumbo a la playa: ¿Quiénes han inundado la Panamericana Sur?
Seguir temas
noticia original