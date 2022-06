Un partido que terminó en conflicto. Alianza Lima cayó en condición de visita ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura. Tras ello, los jugadores blanquiazules se mostraron insatisfechos por la actuación del árbitro en el transcurso del compromiso, por lo que fueron a reclamarle y terminaron interceptados por las autoridades. Ante ello Josepmir Ballón se mostró en contra de la actuación de la policía.

En declaraciones a la prensa, Ballón sostuvo que fue un “partido difícil con un rival complicado como es Huancayo, que viene haciendo bien las cosas. No le vamos a quitar mérito a Huancayo por lo que ha hecho en el campo, no es contra ellos”.

“Nosotros podemos reclamar así como lo hacen todos los equipos de cierta manera y respetuosamente. No como se ha metido la policía a sacarnos de una manera ‘matonezca’, golpeándonos sin ningún sentido. Respetos guardan respetos. Ellos son autoridad y no por ser la autoridad van a abusar de nosotros. No tengo nada que decir en contra de Huancayo, ganaron bien y punto”, concretó el futbolista de Alianza Lima.

El conflicto se dio luego de que varios jugadores íntimos se acercaron a Jonathan Zamora, que se encontraba en el centro del campo, para protestar por sus decisiones.

Ante la situación, los policías entraron a la cancha para evitar más acercamiento de los jugadores del elenco blanquiazul Tras varios minutos de aglomeración, los dirigidos por Carlos Bustos se retiraron a los vestuarios, no obstante, continuaban con su incomodidad contra el réferi.

Alianza Lima cayó ante Sport Huancayo

Alianza Lima se mantiene en la tercera casilla con 29 puntos y a cinco del líder Melgar. Además, el equipo de La Victoria también rompe una racha de ocho triunfos consecutivos en la Liga 1 2022 y ahora, deberá pensar en el partido del 19 de junio ante Deportivo Binacional en Juliaca.

Por su parte, Sport Huancayo continúa con vida en el torneo ya que escaló hasta la segundo posición con 33 puntos y solo faltan tres jornadas para la finalización del Torneo Apertura 2022. Por eso, el ‘Rojo Matador’ y el ‘Dominó’ se perfilan como los principales favoritos.