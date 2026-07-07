Argentina enfrenta este martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y marcará un nuevo paso para la vigente campeona del mundo, que buscará meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo tras superar a Cabo Verde en una serie mucho más complicada de lo esperado.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó algunas dudas en los dieciseisavos de final. Aunque logró imponerse por 3-2, la defensa mostró fragilidad en varios pasajes del partido, un aspecto que el cuerpo técnico pretende corregir de inmediato. En la antesala del compromiso, el entrenador argentino destacó el crecimiento del fútbol africano y advirtió que Egipto será un rival de mucho cuidado.

Con ese panorama, la Albiceleste apuesta nuevamente por su base titular. Emiliano Martínez custodiaría el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico integran la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández conformarían el mediocampo; mientras que Alexis Mac Allister tendría mayor libertad para acompañar a Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque.

Egipto, por su parte, llega fortalecido tras eliminar a Australia en la definición por penales y consolidarse como una de las sorpresas del campeonato. El conjunto dirigido por Hossam Hassan ha destacado por su orden táctico y su capacidad para aprovechar cada oportunidad de gol, cualidades que le permitieron avanzar a esta instancia.

La principal carta ofensiva de los ‘Faraones’ seguirá siendo Mohamed Salah. El exdelantero del Liverpool lidera a una generación que también cuenta con Omar Marmoush y Emam Ashour como piezas determinantes. A continuación, conoce las alineaciones de ambos equipos.

Alineaciones del Argentina vs. Egipto: