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Resumen

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Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Conoce cómo jugará el equipo de Lionel Scaloni. (Foto: AFP)
Argentina enfrenta a Egipto este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Conoce cómo jugará el equipo de Lionel Scaloni. (Foto: AFP)
Por Rogger Fernández

Argentina enfrenta este martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y marcará un nuevo paso para la vigente campeona del mundo, que buscará meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo tras superar a Cabo Verde en una serie mucho más complicada de lo esperado.

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