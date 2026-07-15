Argentina afrontará este miércoles una de las pruebas más exigentes del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales del torneo. A pocas horas del duelo en el Estadio Atlanta, Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación titular y evalúa algunos ajustes tácticos con el objetivo de asegurar el pase a la final y seguir en carrera por el bicampeonato del mundo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en función del rival. “Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien”, afirmó Scaloni. Todo indica que la base del equipo que derrotó 3-1 a Suiza se mantendrá.

La principal duda aparece en el mediocampo. Rodrigo De Paul es el futbolista con mayores posibilidades de salir del equipo luego de haber sido reemplazado en los dos últimos encuentros. En caso de concretarse la variante, Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como las principales alternativas para ocupar ese lugar en la zona media.

Lionel Messi comandará a Argentina en la semifinal ante Inglaterra. (Foto: Getty Images) / JUSTIN SETTERFIELD

Nicolás González ha sido uno de los primeros cambios del entrenador durante el Mundial y respondió con actuaciones convincentes cada vez que ingresó. Por su parte, Giuliano Simeone sumó minutos únicamente frente a Jordania en esta Copa del Mundo, aunque Scaloni ya le dio continuidad en amistosos y partidos de Eliminatorias, por lo que no se descarta una sorpresa en la alineación.

Otra incógnita se mantiene en el lateral derecho. Si bien Nahuel Molina continúa con ventaja para conservar la titularidad, Gonzalo Montiel sigue siendo una alternativa que el cuerpo técnico analiza para enfrentar a Inglaterra. Todo se definirá a poco del partido.

Alineaciones del Argentina vs Inglaterra