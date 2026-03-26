La selección de Bolivia se juega una final adelantada ante Surinam en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Óscar Villegas llega con la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas y ya tendría definida su alineación titular para este decisivo encuentro en Monterrey.

Alineación de Bolivia vs Surinam por semifinal del repechaje al Mundial 2026

Para este compromiso, la Verde apostaría por una base sólida con Carlos Lampe en el arco; una línea defensiva conformada por Diego Medina, Luis Haquín, Roberto Fernández y Yomar Rocha; mientras que en el mediocampo destacarían Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil y Ramiro Vaca como eje de juego. En ataque, el tridente estaría liderado por Miguel Terceros, Víctor Ábrego y Fernando Nava.

En cuanto al planteamiento táctico, Bolivia optaría por un sistema 4-3-3, priorizando el equilibrio entre defensa y ataque. La idea del entrenador es mantener orden en la zaga y aprovechar la velocidad por bandas, especialmente con Terceros, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Además, el mediocampo buscará controlar la posesión para evitar sorpresas ante un rival físicamente intenso.

Mira la alineación de Bolivia para enfrentar a Surinam este jueves 26 de marzo por semifinal del repechaje al Mundial 2026. / AIZAR RALDES

Otro punto clave será la renovación del plantel, ya que la convocatoria dejó fuera a referentes históricos como Marcelo Moreno Martins, apostando por una generación más joven. Esta decisión marca un cambio de ciclo en la selección boliviana, que busca mayor dinamismo y presión alta para competir en un torneo corto y exigente.

Bolivia vs Surinam se perfila como un duelo decisivo, donde el ganador avanzará a la final del repechaje mundialista. La Verde sabe que no hay margen de error y confía en este once titular para dar el golpe y acercarse al sueño de clasificar al Mundial 2026, en un partido que puede quedar en la historia del fútbol boliviano.