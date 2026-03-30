La selección de Bolivia quedó lista para enfrentar a Irak este martes 31 de marzo en el estadio BBVA por la final del repechaje al Mundial 2026. Óscar Villegas repetiría el once que inició frente a Surinam en las semifinales del repechaje y que le dio resultados para llegar hasta esta instancia. Esta formación tiene una mezcla de juventud con experiencias para lograr el último boleto a la Copa del Mundo.

Al arco iría Guillermo ‘Billy’ Viscarra, el arquero de Alianza Lima es uno de los líderes de la selección boliviana y se ha adueñado del arco de ‘La Verde’, luego de su gran actuación en las semifinales del repechaje. En la defensa lo acompañarían Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Morales.

En la volante, habrá una mezcla de experiencia con juventud. Héctor Cuellar se parará como ancla defensiva y de interiores irían Ramiro Vaca y Roberto Fernández. Ambos llegan en un buen nivel y teniendo minutos con sus respectivos equipos.

En el ataque, arrancarían Miguel Terceros, el futbolista del Santos llega en un gran momento, incluso anotó en la victoria frente a Surinam. Robson Matheus y Enzo Monteiro completarían la formación de la selección de Bolivia.

Alineación de Bolivia

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.