Colo Colo enfrentará este sábado 4 de setiembre a Everton en la primera final de la Copa Chile en el Estadio Fiscal de Talca. Los dirigidos por Gustavo Quinteros, no podrán contar con 2 de sus jugadores titulares, nos referimos a Gabriel Costa e Iván Morales, quienes actualmente se encuentran con sus selecciones para disputar los partidos de Eliminatorias 2022.

Según ‘RedGol’, el entrenador Gustavo Quinteros haría una serie de modificaciones para enfrentar a Everton. Este viernes entrenaron con el equipo titular; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Vicente Pizarro y Leonardo Gil, quienes ocuparán los lugares de Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, César Fuentes y Bryan Soto, respectivamente.

Además, Javier Parraguez será el único delantero, en lugar de Iván Morales que se encuentra con la selección chilena, mientras que Ignacio Jara será el creador, puesto de Gabriel Costa, que está convocado por la selección peruana.

Posible alineación de Colo Colo ante Everton

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Ignacio Jara; Pablo Solari, Marcos Bolados y Joan Cruz.

Canal de TV para ver Colo Colo vs. Everton

La final de la Copa de Chile entre Colo Colo vs. Everton será transmitido por la señal de TNT Sports y Estadio TNT, también, podrás seguir el partido por la aplicación de Movistar Play, DirecTV GO y TNT GO.