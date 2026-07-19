La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se roba la atención de millones de hinchas en Latinoamérica. Ambas selecciones llegan con sus mejores figuras y esquemas definidos para disputar el título. Revisa aquí las alineaciones confirmadas y probables, además de las claves del partido EN VIVO.

Repasa las alineaciones de Argentina y España por la final de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se jugará este domingo 19 de julio del 2026.

Alineación de Argentina para la final del Mundial 2026

Argentina apostará por su base campeona y el liderazgo de Lionel Messi para buscar un nuevo título mundial.

Formación: 4-4-2 (flexible)

Arquero: Emiliano Martínez

Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampo: Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister

Delantera: Lionel Messi, Julián Álvarez

La Albiceleste prioriza el equilibrio entre defensa sólida y ataque efectivo, con Messi como principal generador de juego.

Alineación de España en la final del Mundial 2026

España mantiene su identidad basada en la posesión y el juego colectivo, con una generación joven que ha brillado en el torneo.

Formación: 4-3-3

Arquero: Unai Simón

Defensa: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

Mediocampo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Delantera: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

La Roja buscará dominar el balón y generar superioridad desde el mediocampo.

Claves del Argentina vs España por la final del Mundial 2026

Messi vs la defensa española: el capitán argentino puede marcar la diferencia.

el capitán argentino puede marcar la diferencia. Control del mediocampo: duelo clave entre Rodri y Enzo Fernández.

duelo clave entre Rodri y Enzo Fernández. Eficacia en ataque: ambos equipos han mostrado gran poder ofensivo.

¿Quién tiene mejor alineación en la final del Mundial 2026?

Argentina llega con experiencia en finales y jerarquía individual, mientras España destaca por su juego colectivo. El resultado podría definirse por detalles tácticos y rendimiento de sus figuras.

Alineaciones Argentina vs España EN VIVO: última hora

Sigue las alineaciones confirmadas de Argentina vs España minutos antes del partido, con posibles cambios de último momento, bajas y decisiones tácticas de los entrenadores.