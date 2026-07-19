La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se roba la atención de millones de hinchas en Latinoamérica. Ambas selecciones llegan con sus mejores figuras y esquemas definidos para disputar el título. Revisa aquí las alineaciones confirmadas y probables, además de las claves del partido EN VIVO.
Alineación de Argentina para la final del Mundial 2026
Argentina apostará por su base campeona y el liderazgo de Lionel Messi para buscar un nuevo título mundial.
Formación: 4-4-2 (flexible)
- Arquero: Emiliano Martínez
- Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
- Mediocampo: Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister
- Delantera: Lionel Messi, Julián Álvarez
La Albiceleste prioriza el equilibrio entre defensa sólida y ataque efectivo, con Messi como principal generador de juego.
Alineación de España en la final del Mundial 2026
España mantiene su identidad basada en la posesión y el juego colectivo, con una generación joven que ha brillado en el torneo.
Formación: 4-3-3
- Arquero: Unai Simón
- Defensa: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella
- Mediocampo: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
- Delantera: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
La Roja buscará dominar el balón y generar superioridad desde el mediocampo.
Claves del Argentina vs España por la final del Mundial 2026
- Messi vs la defensa española: el capitán argentino puede marcar la diferencia.
- Control del mediocampo: duelo clave entre Rodri y Enzo Fernández.
- Eficacia en ataque: ambos equipos han mostrado gran poder ofensivo.
¿Quién tiene mejor alineación en la final del Mundial 2026?
Argentina llega con experiencia en finales y jerarquía individual, mientras España destaca por su juego colectivo. El resultado podría definirse por detalles tácticos y rendimiento de sus figuras.
Alineaciones Argentina vs España EN VIVO: última hora
Sigue las alineaciones confirmadas de Argentina vs España minutos antes del partido, con posibles cambios de último momento, bajas y decisiones tácticas de los entrenadores.
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