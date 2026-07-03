Argentina dejó atrás la fase de grupos con puntaje perfecto y ahora se enfoca en el desafío más importante: los octavos de final del Mundial 2026. Este viernes, la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde en el Estadio Miami, con Lionel Scaloni ultimando detalles de un equipo que volverá a tener a la mayoría de sus habituales titulares.

Luego de presentar una formación alternativa frente a Jordania para dar descanso a varias figuras, el técnico argentino apostará nuevamente por la base que utilizó en el triunfo sobre Austria. Sin embargo, todavía mantiene tres interrogantes antes del último entrenamiento: el lateral izquierdo, el primer marcador central y el centrodelantero.

En defensa, Nicolás Tagliafico pelea por recuperar su lugar tras superar la lesión que lo marginó de los primeros encuentros. Facundo Medina respondió con buenas actuaciones, pero el jugador del Lyon sigue siendo una pieza de confianza para Scaloni en partidos de eliminación directa.

Conoce las posibles alineaciones del partido entre Argentina y Cabo Verde con Lionel Messi por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Por otro lado, Cristian Romero evoluciona favorablemente del golpe en la rodilla derecha y todo apunta a que estará desde el inicio. Si no llega en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocupará su lugar.

La otra gran incógnita está en el ataque. Lautaro Martínez marcó su primer gol en una Copa del Mundo frente a Jordania y reforzó su candidatura para mantenerse en el once inicial. Sin embargo, Julián Álvarez continúa disputándole el puesto en una competencia que acompaña a la selección desde hace varias temporadas. Con el regreso de Lionel Messi, el cuerpo técnico descarta repetir el esquema con doble centrodelantero.

De no surgir inconvenientes de último momento, Emiliano Martínez será el arquero, acompañado por Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, quienes tienen asegurado su lugar. Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato frente a una Cabo Verde que intentará dar el gran golpe de los 16avos de final.

Alineación de Argentina vs Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo.

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