La selección de Argentina buscará su pleno de victorias en el Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega motivado tras asegurar su clasificación y el primer llugar de su llave, además con un Lionel Messi en estado de gracia tras firmar cinco goles en sus dos primeros partidos.

El encuentro se disputará en Dallas, donde la ‘Albiceleste’ intentará mantener el buen nivel mostrado en su debut. Según lo observado en los últimos entrenamientos, el técnico argentino apostaría por un equipo alternativo ante Jordania, aunque mantendrá a Emiliano Martínez como titular bajo los tres palos.

En la defensa volvería Gonzalo Montiel, quien dejó atrás la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió disputar el duelo ante Austria. El lateral estaría acompañado por Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico en la última línea.

En el mediocampo, Leandro Paredes sería una de las novedades pese a estar al límite por acumulación de tarjetas amarillas. El volante estaría acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone, mientras Valentín Barco también aparece como una opción para sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo.

La zona ofensiva tendría a Nico Paz como enlace entre el mediocampo y el ataque, ocupando el lugar de Lionel Messi. El capitán argentino tendría minutos durante el complemento, luego de haber sido figura en el debut con un triplete ante Argelia.

Julián Álvarez sería el único delantero desde el inicio y buscará aprovechar la oportunidad para ganar terreno en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final. El atacante del Manchester City intentará convencer a Scaloni ante la competencia directa con Lautaro Martínez.

Alineaciónes de Argentina vs Jordania

Alineación de Argentina : ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.

: ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. Alineación de Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan

SOBRE EL AUTOR