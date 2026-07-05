Brasil vs Noruega protagonizarán este domingo uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ llega tras eliminar a Japón, mientras que el conjunto escandinavo hizo lo propio frente a Costa de Marfil. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre México e Inglaterra.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti parte como favorito, aunque llega con algunas bajas importantes. Lucas Paquetá y Wesley quedaron descartados por lesión, mientras que Raphinha ya se recuperó y volvió a entrenar con normalidad. El técnico italiano también dejó abierta la posibilidad de utilizar a Neymar, aunque todo indica que comenzará el encuentro entre los suplentes.

Brasil mantendría la base que ha utilizado durante el torneo con el objetivo de sostener el rendimiento mostrado hasta hoy. Y dentro de esa oncena, Vinícius Jr. aparece como la principal figura del equipo. El jugador del Real Madrid viene demostrando que es clave en ofensiva y será la principal arma del ‘Scratch’ para lograr su clasificación.

Noruega, por su parte, apuesta por la continuidad del equipo que dejó en el camino a Costa de Marfil. El gran referente ofensivo seguirá siendo Erling Haaland, acompañado por jugadores como Alexander Sørloth y Antonio Nusa; mientras que Martin Odegaard tendrá la responsabilidad de conducir el juego desde el mediocampo.

La única duda en el cuadro escandinavo pasa por el lateral derecho, donde Julian Ryerson continúa recuperándose de una molestia muscular y Marcus Pedersen se perfila como titular esta tarde.

Alineaciones posibles del Brasil vs. Noruega:

Alineación de Brasil : Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.

: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha. Alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

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