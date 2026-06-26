¡Alineaciones confirmadas! Colombia y Portugal saldrán al terreno de juego con lo mejor que tiene, ya que, se juegan el liderazgo del grupo K del Mundial 2026. Néstor Lorenzo y Roberto Martínez mantendrán la base estelar de ambos equipos, con Cristiano Ronaldo y Luis Díaz comandando los ataques. Conoce a detalles las alineaciones de ambas selecciones en Miami.

Conoce las alineaciones de Colombia vs. Portugal para enfrentar por la última jornada de su grupo por la Copa Mundial FIFA 2026.

El técnico Néstor Lorenzo pondrá su once de gala para asegurar el liderato del grupo, aunque en el entorno de la Selección de Colombia se debate la posibilidad de incluir a Jhon Córdoba en ataque o dar descanso a James en el complemento debido al desgaste físico.

Por otro lado, Roberto Martínez no podrá contar con el defensa central Tomás Araújo debido a problemas físicos. La principal novedad radica en la zona ofensiva, donde João Félix y Rafael Leão presionan por un lugar en el esquema titular.

Alineaciones de Colombia vs. Portugal por Mundial 2026