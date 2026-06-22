La selección de Argentina buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 20262026 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega motivado luego de una contundente victoria ante Argelia, en un partido donde Lionel Messi fue la gran figura al marcar un hat trick.

El encuentro se disputará en Dallas, donde la ‘Albiceleste’ intentará mantener el buen nivel mostrado en su debut. Para este compromiso, Scaloni realizará algunas modificaciones en el equipo titular, principalmente por cuestiones físicas y para administrar cargas dentro del plantel.

En la defensa, Nahuel Molina aparece como reemplazanate de Gonzalo Montiel, quien arrastra una sobrecarga muscular. Además, el técnico argentino decidió por mantener a Thiago Alamda en la zona ofensiva en lugar de Exequiel Palacios o Nicolás González.

Por su parte, Austria llega con confianza después de iniciar su participación mundialista con una victoria por 3-1 sobre Jordania. La selección europea vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años y tiene como objetivo superar la fase de grupos.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick apuesta por un estilo intenso, con presión alta y transiciones rápidas. Su principal referente es Marko Arnautovic, quien fue protagonista en el debut al marcar un doblete y demostrar que, a sus 37 años, todavía puede ser determinante en grandes escenarios.

Alineaciónes de Argentina vs Austria

Alineación de Argentina : ‘Dibu’ Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez y Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: ‘Dibu’ Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez y Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Alineación de Austria: Schlager; Laimer, lienhart, Davnso, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Laimer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

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