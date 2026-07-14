Francia vs España se enfrentan este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo. Con figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ambas selecciones buscan un lugar en la gran final. El partido se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y podrá verse por señal de TV abierta y streaming. Francia llega como una de las favoritas, mientras que España quiere volver a una final mundialista tras varios años. Repasa las alineaciones aquí.
Alineaciones, Francia vs España por semifinal Mundial 2026
Alineación de Francia vs España
La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, apostaría por su potente ataque liderado por Mbappé:
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digné
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Ousmane Dembélé
- Desiré Doué
- Kylian Mbappé
Francia llega con una ofensiva temible y con Mbappé como principal figura, quien incluso arrastra una leve molestia pero estaría disponible para el partido.
Alineación de España vs Francia
Por su parte, España de Luis de la Fuente alinearía un equipo joven y dinámico:
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
La ‘Roja’ apuesta por el talento joven de Lamine Yamal y el equilibrio en el mediocampo con Rodri y Fabián, claves en el funcionamiento del equipo.
Claves tácticas del Francia vs España
Francia: velocidad y contundencia ofensiva
El equipo francés basa su juego en transiciones rápidas y en la capacidad desequilibrante de sus extremos como Dembélé y Olise, con Mbappé como referencia absoluta en ataque.
España: posesión y control del mediocampo
España buscará imponer su estilo con posesión de balón y circulación rápida, apoyada en la calidad de Rodri, Olmo y Yamal para generar peligro.
Francia vs España: figuras a seguir en la semifinal
Kylian Mbappé, líder de Francia
El delantero es la gran estrella del torneo y el principal argumento ofensivo de su selección, clave en instancias decisivas.
Lamine Yamal, la joya de España
Con apenas 19 años, Yamal se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial y podría ser determinante en este duelo.
¿A qué hora juegan Francia vs España en Perú?
- Fecha: martes 14 de julio
- Hora en Perú: 2:00 p.m.
- Estadio: Dallas
- Instancia: semifinal del Mundial 2026
Francia vs España: quién llega mejor a la semifinal
Francia llega con paso perfecto y como una de las selecciones más goleadoras del torneo, mientras que España ha mostrado solidez y equilibrio, destacando por su control del juego. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra vs Argentina.
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