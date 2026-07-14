Francia vs España se enfrentan este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo. Con figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ambas selecciones buscan un lugar en la gran final. El partido se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y podrá verse por señal de TV abierta y streaming. Francia llega como una de las favoritas, mientras que España quiere volver a una final mundialista tras varios años. Repasa las alineaciones aquí.

Repasa las alineaciones de Francia vs. España por semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se jugará este martes 14 de julio del 2026.

Alineaciones, Francia vs España por semifinal Mundial 2026

Alineación de Francia vs España

La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, apostaría por su potente ataque liderado por Mbappé:

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digné

Manu Koné

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Desiré Doué

Kylian Mbappé

Francia llega con una ofensiva temible y con Mbappé como principal figura, quien incluso arrastra una leve molestia pero estaría disponible para el partido.

Alineación de España vs Francia

Por su parte, España de Luis de la Fuente alinearía un equipo joven y dinámico:

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Fabián Ruiz

Rodri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

La ‘Roja’ apuesta por el talento joven de Lamine Yamal y el equilibrio en el mediocampo con Rodri y Fabián, claves en el funcionamiento del equipo.

Claves tácticas del Francia vs España

Francia: velocidad y contundencia ofensiva

El equipo francés basa su juego en transiciones rápidas y en la capacidad desequilibrante de sus extremos como Dembélé y Olise, con Mbappé como referencia absoluta en ataque.

España: posesión y control del mediocampo

España buscará imponer su estilo con posesión de balón y circulación rápida, apoyada en la calidad de Rodri, Olmo y Yamal para generar peligro.

Francia vs España: figuras a seguir en la semifinal

Kylian Mbappé, líder de Francia

El delantero es la gran estrella del torneo y el principal argumento ofensivo de su selección, clave en instancias decisivas.

Lamine Yamal, la joya de España

Con apenas 19 años, Yamal se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial y podría ser determinante en este duelo.

¿A qué hora juegan Francia vs España en Perú?

Fecha: martes 14 de julio

Hora en Perú: 2:00 p.m.

Estadio: Dallas

Instancia: semifinal del Mundial 2026

Francia vs España: quién llega mejor a la semifinal

Francia llega con paso perfecto y como una de las selecciones más goleadoras del torneo, mientras que España ha mostrado solidez y equilibrio, destacando por su control del juego. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra vs Argentina.