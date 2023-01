Real Madrid vs Barcelona juegan la final de la Supercopa de España este domingo en el estadio Rey Fahd, en una nueva edición del clásico que paraliza al mundo del fútbol. Por primera vez desde que se implementó el nuevo formato, el certamen se define en un derbi entre azulgranas y merengues, verdugos de Betis y Valencia, respectivamente. Conoce los posibles onces de Carlo Ancelotti y Xavi Hernández a continuación.

En el equipo catalán hay cierta incertidumbre por el francés Ousmane Dembélé y al neerlandés Frenkie De Jong, quienes acabaron con molestias la semifinal del jueves frente al Betis.

“Frenkie y Dembelé los he cambiado por molestias, esperemos que no sea grave, solo molestias y que recuperemos a los dos para la final”, explicó el técnico del Barza tras el partido. Contratiempos que, salvo giro inesperado, no deberían poner en riesgo la presencia de ambos en la final de la Supercopa.

Tras el agotamiento al tener que llegar hasta los penaltis para eliminar al Betis (2-2 y 2-4), el cuerpo técnico del Barcelona preparó para el viernes una suave sesión de recuperación en su hotel de concentración y el último entrenamiento se dará el sábado en la Ciudad Deportiva del Al Nassr.

En tanto, en Real Madrid Eduardo Camavinga está listo tras el golpe que sufrió en la rodilla en las semifinales, mientras que el brasileño Eder Militao solo hizo una parte del entrenamiento merengue del viernes luego de abandonar el campo con una leve conmoción. Se descartó cualquier lesión cerebral o cervical en el central, que sigue encontrándose bien y llegaría al partido del domingo.

La recuperación de Camavinga y la progresiva recuperación de Militao sin contratiempos son buenas noticias para el técnico italiano Carlo Ancelotti, que contaba ya dos bajas para el torneo, el galo Aurelien Tchouaméni y el austriaco David Alaba, y que tuvo que asumir que el partido contra el Valencia dejaba un parte médico poco alentador con miras a la final del domingo.

Fede Valverde se une también a una lista de problemas físicos, por varios golpes de los que se ha podido recuperar; y se tenía especial precaución con el español Dani Carvajal y el francés Ferland Mendy, que llegaron justos a las semifinales y acabaron jugando una hora debido a los problemas físicos de sus compañeros.

Los tres se entrenaron este viernes sin problemas en una sesión en la que la baja fue Lucas Vázquez, que estará de baja durante un mes y medio por un esguince en la unión entre la tibia y el peroné de la pierna derecha que sufrió el miércoles.

Posibles alineaciones Real Madrid vs. Barcelona