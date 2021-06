Conforme a los criterios de Saber más

Minuto 66. España vence 3-0 a Eslovaquia y está asegurando hasta el momento su clasificación a los octavos de la Eurocopa 2021. Todo es felicidad en el estadio La Cartuja de Sevilla. Bueno, casi todo. El único que no sonríe es Álvaro Morata. El ‘9’ de la Juventus erró un penal cuando el partido iba igualado y se convirtió en el protagonista de un récord que nadie quiere tener: con su fallo, la selección española sumó cinco penales seguidos sin convertir por primera vez en su historia; según tuiteó el estadístico MísterChip.

Minuto 66 con algunos segundos más. El cuarto árbitro levanta el cartel electrónico y anuncia un cambio. Luis Enrique ordenó la sustitución de Álvaro Morata por Ferrán Torres. El delantero del Manchester City saltó al campo y en la primera que tuvo marcó un golazo de taco. Era el cuarto de una goleada que terminó 5-0 . Martin Dúbravka (en contra), Aymeric Laporte, Pablo Sarabia y Juraj Kucka (en contra). La ‘Roja’ se desquitó con un Eslovaquia eliminado, tras anotar solo un gol en dos partidos.

Gran jugada de #ESP y exquisita definición de Ferran Torres. Exhibición de fútbol en el 4-0 ante #SVK por la #EurocopaEnDIRECTV.



Sigue la acción por los C610/1610HD. #EURO2020 pic.twitter.com/AUUToIxzPn — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 23, 2021

La situación parece anecdótica, pero va más allá de eso. Álvaro ha rematado diez veces al arco en esta primera fase de la Eurocopa y solo marcó un gol. Se falló un penal y goles insólitos ante Suecia y Polonia. Sus números han generado una avalancha de críticas en la prensa española y su relación con la hinchada se dilata cada vez más.

“ Si voy a estar preocupado por lo que diga la gente... Que digan lo que quieran . Estamos en un país en el que opinar es fácil y es gratis”, dijo el atacante de la Juventus tras el encuentro ante Polonia. “ Que yo haya marcado da igual . Me da lo mismo. Lo que quiero es ganar y no hemos ganado”, agregó el ‘9’ que marcó once goles en la temporada 2020-21.

La victoria de la selección peruana sobre Colombia en la Copa América 2021 sirvió para resaltar el rendimiento de algunos futbolistas por quienes Ricardo Gareca apostó su confianza para el certamen.

¿El problema es Morata?

En sus tres partidos, España ha dado 2290 pases, según la web de estadísticas SofaScore. Disparó al arco 24 veces, de los cuales 14 se dieron en la goleada ante Eslovaquia. Además, de los seis goles que tiene, cinco los anotó en el último encuentro . En los dos anteriores, solo festejó una vez. Es decir, la ‘Roja’ no pudo traducir su posesión larga en jugadas de peligro.

La crítica generalizada apunta a Morata, uno de los futbolistas que más ha rematado a portería (10 veces), seguido por Gerard Moreno (8), Dani Olmo (6) y Ferrán Torres (3). Los dos primeros fallaron un penal en esta Euro, pero el de la Juventus anotó un tanto. De hecho, España no tiene un goleador en solitario: todos marcaron un gol.

Álvaro Morata es el que más remato ante Eslovaquia. (Foto: SofaScore)

Álvaro debutó en noviembre de 2014, en un partido de clasificación a la Eurocopa 2016 ante Bielorrusia. Y marcó su primer gol en marzo de 2015, ante Ucrania, en otro encuentro clasificatorio a la Euro. Desde entonces, el atacante de la Juventus disputó 43 partidos y anotó 20 tantos, una media de 46.5% de eficacia . Pero hay un punto a resaltar: en 28 de esos 43 encuentros fue titular y solo en 12 jugó los 90 minutos.

Su inicio prometedor junto a Benavente

Álvaro Morata (Madrid, 1992) se crío en las entrañas del club del cual es hincha: el Real Madrid. Desde temprana edad empezó a dar señas de su potencial: anotar. Entre sus mejores registros como delantero figuran aun siendo jugador del Real Madrid Castilla , una distinción como máximo goleador del Grupo I de la 2.ª División “B” 2011 -empatado con su entonces compañero de equipo Joselu- y la Bota de oro del Europeo sub-19 de Rumanía 2011 con seis goles , la mayor cifra conseguida hasta la fecha por un jugador.

Cristian Benavente en la temporada 2012-2013, mientras era citado para jugar el Sudamericano Sub 20 con Perú en Argentina, también compartió entrenamientos con Álvaro Morata. El atacante, que permitió ingresos por 86 millones de euros al Real Madrid en sus ventas a la Juventus (2014) y Chelsea (2017), era una de las joyas del Castilla.

Cristian Benavente llegó al Real Madrid el 2002 y empezó a formar parte de las divisiones menores. (Foto: Real Madrid)

Debutó oficialmente en el 2010, mientras Benavente aún se iba haciendo un nombre en la filial del club merengue. El ‘Chaval’ nunca pudo debutar con el Madrid, pero sí fue llamado a entrenar con el primer equipo por el técnico José Mourinho en 2012.

En esos días en la Ciudad Real Madrid, Cristian se encontró nuevamente con Álvaro. Dos canteranos en busca de un mismo sueño, aunque la vida les tuvo dos caminos diferentes. Hoy, Benavente busca su mejor forma en el Royal Charleroi de Bélgica para ser convocado a la selección peruana; mientras que Morata intenta amistarse con el gol en medio de críticas .

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

La victoria de la selección peruana sobre Colombia en la Copa América 2021 sirvió para resaltar el rendimiento de algunos futbolistas por quienes Ricardo Gareca apostó su confianza para el certamen.