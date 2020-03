Amadeo Carrizo, histórico portero de River Plate, falleció esta mañana a la edad de 93 años. El portero dejó una imborrable imagen en el público peruano: en 1969 atajó para Alianza Lima frente al Dínamo de Moscú del mítico portero Lev Yashin. El Estadio Nacional explotó de júbilo al ver el duelo de arqueros en Lima.

Así informó El Gráfico sobre la visita de Carrizo y Yashin al Perú

Lima, en 1969, se vistió de gala para recibir al Dínamo de Moscú. En un duelo amistoso, Alianza Lima recibió al equipo del mejor arquero del mundo, el histórico Lev Yashin. Pedro Canelo, periodista de El Comercio, recoge así el furor que causó dicho encuentro: “Más de 25.000 personas llegaron hasta el Estadio Nacional para aprovechar una de esas oportunidades que difícilmente se repiten: ver en vivo y en directo al mejor futbolista del momento. Algunos contarán que vieron a Maradona en Lima en 1981 o a Messi en el 2013, pero hay que ponerle mucha atención a esas personas con canas y camino lento, que quieren contarnos lo que fue ver a Lev Yashin en el césped del principal escenario deportivo que tenemos”.

Amadeo Carrizo llegó para reforzar al club íntimo. En un mundo no globalizado, ver este tipo de espectáculos era solo para los privilegiados. Probablemente, según especialistas, el duelo enfrentaba a los mejores arqueros de ambos continentes.

Las expectativas fueron muy altas. Aquel 1 de diciembre marcó un hito en la historia de Alianza Lima. No obstante, el espectáculo no fue el esperado, la ofensiva íntima no provocó las grandes reacciones de Yashin. El encuentro lo dominó el Dínamo, quien venció por 2-1 al cuadro peruano.

La crónica de El Comercio resumió la actuación del cuadro soviético con el refrán “más fue el ruido que las nueces”.

NO DEJES DE VER