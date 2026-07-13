¿Por qué Amazonas FC publicó un video con los errores de Leo Coelho al anunciar su salida?. Foto: @amazonasoficial
¿Por qué Amazonas FC publicó un video con los errores de Leo Coelho al anunciar su salida?. Foto: @amazonasoficial
Por Redacción EC

Amazonas FC anunció la salida del defensa brasileño Leonardo “Leo” Coelho con una publicación que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El club, que milita en el Campeonato Brasileño de la Serie C, acompañó el comunicado oficial con un video que reúne errores defensivos del futbolista, varios de ellos terminando en goles del equipo rival.

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