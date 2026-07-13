Amazonas FC anunció la salida del defensa brasileño Leonardo “Leo” Coelho con una publicación que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El club, que milita en el Campeonato Brasileño de la Serie C, acompañó el comunicado oficial con un video que reúne errores defensivos del futbolista, varios de ellos terminando en goles del equipo rival.

La decisión de utilizar esas imágenes para despedir al jugador generó sorpresa entre hinchas y usuarios, quienes cuestionaron la forma en la que el club comunicó el final de su etapa.

La inesperada despedida de Amazonas FC a Leo Coelho: un video con sus fallos genera polémica. Foto: @amazonasoficial

A través de sus redes sociales, el conjunto brasileño confirmó que el zaguero ya no continuará en la institución: “El equipo informa que el defensa Léo Coelho ya no forma parte del equipo profesional para la próxima temporada”.

El comunicado estuvo acompañado por el polémico video, que muestra distintas acciones defensivas fallidas protagonizadas por el futbolista durante su paso por el equipo.

Pese al contenido audiovisual, el club cerró el mensaje con un agradecimiento al jugador. “El club agradece al defensa por su dedicación, profesionalismo y compromiso dentro y fuera del campo durante su tiempo con el aurinegro, y desea al atleta éxito en los próximos desafíos de su carrera”, señaló el club.

Además de su salida, medios brasileños señalaron que los representantes de Leo Coelho habrían presentado una exigencia de ocho millones de reales al club debido a presuntos retrasos en pagos relacionados con derechos de imagen y obligaciones laborales.

La trayectoria de Leo Coelho

El defensor, de 33 años y 1,89 metros de estatura, llegó a Amazonas FC en agosto de 2023 procedente de Peñarol. Durante su etapa en el club disputó 39 partidos, marcó dos goles, brindó una asistencia y acumuló 2.487 minutos en el terreno de juego.

Tras su salida, el central deberá definir si continuará su carrera en Brasil, regresará al fútbol uruguayo o evaluará otras opciones en el mercado internacional.

Leo Coelho arribó al fútbol uruguayo en 2019 para defender la camiseta de Fénix, donde tuvo un rendimiento que le permitió ser transferido al Atlético de San Luis de México. En 2022 regresó a Uruguay para jugar cedido en Nacional, club con el que disputó 45 encuentros y se consagró campeón.

Posteriormente, el 2 de enero de 2023 se incorporó a Peñarol como jugador libre. Con el conjunto aurinegro volvió a conquistar el campeonato uruguayo y también integró el plantel que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

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