El humilde Defensa y Justicia, en su segunda temporada con vuelo internacional, buscará dar otro impacto el jueves (7:30 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports) en Buenos Aires cuando reciba al colombiano América de Cali, que regresa tras casi una década al ámbito internacional, en cruce de ida por la primera ronda de la Copa Sudamericana-2018.



1. Con la idea de volar alto

El 'Halcón', tal como se conoce a Defensa y Justicia, lleva pocas temporadas en la primera división del fútbol argentino, y en 2017 tuvo su bautismo internacional en la Copa Sudamericana, donde se dio el lujo de eliminar a un histórico como el brasileño Sao Paulo antes de despedirse en tanda de penales en la segunda rueda ante Chapecoense.

En esta oportunidad, Defensa accedió nuevamente a la Sudamericana en su condición de décimo clasificado de la tabla del campeonato de primera división 2016/17, que tuvo como campeón a Boca Juniors.

2. Presupuesto escaso y propuesta definida

Lejos de contar con un plantel de figuras, Defensa ha sabido manejarse con un presupuesto ínfimo en cuanto a lo que gastan otros poderosos y ha armado sus planteles con jugadores de su cantera y otros que no encontraron su lugar en equipos grandes como Fabián Bordagaray y Alexander Barboza (ex River), y Andrés Cubas y Gonzalo Castellani, con pasado en Boca.



Con la misión de no hipotecar su economía, el 'Halcón' ha apostado también por entrenadores jóvenes y de pocos pergaminos, tal como lo hizo en su momento con Ariel Holan, hoy al frente de Independiente, y ahora lo hace con Juan Pablo Vojvoda.

Sin problemas con la tabla de promedios del descenso, Defensa, que viene de superar por 4-2 a Chacarita, transita la mitad de la tabla en la Superliga, con la idea de entrar en zona de clasificación a las copas, siempre dentro de una realidad austera pero también con una propuesta de juego ambiciosa, ya que el 'Halcón' intenta ser protagonista central en sus encuentros.

3. La vuelta de los Diablos Rojos

Con un pasado de destacadas participaciones en el exterior, incluidas cuatro finales de Copa Libertadores y un título en la extinta Copa Merconorte, América de Cali regresa al plano internacional luego de nueve años sin cruzar las fronteras, dispuesto a recuperar el brillo de los laureles extraviados.

Luego de cinco temporadas en el ascenso colombiano, el elenco 'escarlata' volvió a la máxima categoría, y emprendió el regreso a las copas al comando del uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva.

"Vamos a Argentina con muchas expectativas y ganas, soñando con llegar lejos en una competencia importante. Tenemos bien estudiado al rival, lo hemos analizado y sabemos la responsabilidad que afrontamos", consideró Da Silva.

Estas son las posibles formaciones:



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín - Dylan Gissi, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Christian Almeyda - Leonel Miranda o Fernando Elizari, Nahuel Molina, Andrés Cubas, Tomás Pochettino -Ciro Rius o Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández. DT: Juan Pablo Vojvoda.



América de Cali: Carlos Bejarano - Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Danilo Arboleda, Pablo Armero - Elkin Blanco, Avimiled Rivas - Cristian Dájome, Yamilson Rivera, Félix Micolta - Carmelo Valencia. DT: Jorge Da Silva.