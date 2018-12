VER AQUÍ América – Cruz Azul EN VIVO ONLINE: cómo, cuándo y dónde ver la final de la Liga MX 2018 | América y Cruz Azul, solo uno gritará campeón del Apertura MX 2018. Para ver fútbol en vivo, como este valioso encuentro de la final de ida del torneo azteca a jugarse el jueves 13 (20.30 horas locales), existen más de una opción; como el servicio streaming y canales de TV (vía Televisa Deportes, TDN y Univision, según el país en el que te encuentres). El Comercio te trae el minuto a minuto, goles, estadísticas, incidencias y los resultados del atractivo partido que comenzará a definir al mejor de las liguillas del último torneo en el fútbol mexicano de este año.

Cinco años y medio después, Cruz Azul intentará saldar a cobrarse una revancha frente al América y, de paso, romper una sequía de 21 años sin poder ganar un título de la liga mexicana. Las finales del torneo Apertura MX 2018 entre América - Cruz Azul se inician el jueves por la noche (9:30 p.m. de Perú y Colombia) en el colosal estadio Azteca entre los dos equipos más populares del país.

Será la cuarta ocasión en la historia en el que un América - Cruz Azul definan campeonato en México. Las anteriores finales entre ambos se realizaron en la temporada 1971-72, cuando ganó la “Máquina cementera”. Pero las Águilas festejaron los campeonatos en la campaña 88-89 y en la del Clausura 2013. En ese último choque, todo apuntaba a que la Cruz Azul conquistaría su novena corona, pero en los minutos finales América le arrebataron el título con un par de goles, incluyendo uno del portero Moisés Muñoz, para forzar un alargue. En la tanda de penales, se terminaría imponiendo el cuadro amarillo.



Si se corona ante América, Cruz Azul no solo ajustaría cuentas pendientes con su verdugo de 2013 sino que además conquistaría su novena corona. Lo más importante es sacudirse el estigma de equipo perdedor que no sabe cómo ganar campeonatos importantes. Desde su triunfo en el Invierno 97, los celestes han perdido cinco finales de liga, una de la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF (2008-09, 2009-10).

América - Cruz Azul: Alineaciones probables



América: Marchesín, Aguilar, Aguilera, Álvarez, Valdéz, Sánchez, Rodríguez, Uribe, Lainez, Martínez e Ibarra.

Cruz Azul: Corona, Madueña, Aguilar, Lichnovsky, Aldrete, Salas, Marcone, Méndez, Alvarado, Elías y Caraglio.

América - Cruz Azul: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?



¿CUÁNDO SE JUEGA EL AMÉRICA VS. CRUZ AZUL POR LA FINAL DE LA LIGA MX?

América - Cruz Azul, por la final del torneo Apertura MX 2018 es el partido más esperado en México. La final de ida se jugará este jueves 13 de diciembre el Estadio Azteca de la Ciudad de México desde las 20:30 horas (Tiempo del centro de México). En países como Perú y Colombia, la transmisión EN VIVO inicia a las 21:30 horas; mientras que Argentina y Chile arranca a las 23:30. Para los seguidores de América o Cruz Azul que se encuentren en España, el partido se juega en la madrugada del viernes 14 (3:30 a.m.). Lo mismo para quienes lo vean desde Japón: viernes 14 desde las 11:30 a.m.



¿CÓMO VER AMÉRICA VS. CRUZ AZUL POR LA FINAL DEL FÚTBOL MEXICANO?

Es importante conocer los canales, app móviles y servicio streaming por las que se podrá seguir el América - Cruz Azul, la final de ida del Apertura MX 2018. En México, se podrá seguir a través de tres canales: TDN, Canal 5 Televisa y Televisa Deportes En Vivo. En países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Panamá, entre otros) se podrá ver la transmisión vía TDN. En cambio, en Estados Unidos es Univision el que tiene los derechos de transmisión y emitirá el partido en sus canales: Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo y Univision.

Asimismo, en EE.UU. se puede escuchar el partido por Univision Radio y seguir a través de la app móvil Univision NOW, especiales para celulares y tablets en partido como el que jugarán América y Cruz Azul por la final de la Liga MX. El Comercio, por su cuenta, te traerá todas las incidencias y minuto a minuto del partido.

¿DÓNDE VER AMÉRICA VS. CRUZ AZUL EN VIVO Y EN DIRECTO POR LA LIGUILLA MX 2018?



Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN, Canal 5 Televisa, Televisa Deportes En Vivo

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision Radio, Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Univision

América - Cruz Azul: ¿Cómo llegan a la final del Apertura MX 2018?

América

24/11/18 América 4 - 1 Veracruz

29/11/18 Toluca 2 - 2 América

02/12/18 América 3 - 2 Toluca

06/12/18 Pumas UNAM 1 - 1 América

09/12/18 América 6 - 1 Pumas UNAM

Cruz Azul

23/11/18 Morelia 0 - 2 Cruz Azul

28/11/18 Querétaro 0 - 2 Cruz Azul

01/12/18 Cruz Azul 1 - 1 Querétaro

05/12/18 Monterrey 1 - 0 Cruz Azul

08/12/18 Cruz Azul 1 - 0 Monterrey