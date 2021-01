América de Cali y Deportivo Pasto se enfrentan en el estadio Departamental Libertad por el pase a las semifinales de la Copa Colombia 2020. Los ‘Diablos Rojos’ intentaron imponer su juego desde el primer minuto y lograron abrir el marcador gracias a una gran combinación entre Aldair Rodríguez y Santiago Moreno.

A los 36 minutos de juego, el delantero colombiano se juntó con el peruano y tras una gran pared, logró anotar el 1-0 transitorio que le daba el pase al equipo americanista a la siguiente fase; sin embargo, la alegría duraría poco.

Diez minutos después del gol de Moreno, Francisco Rodríguez empataría el partido para Pasto, yéndose al descanso con un respiro importante.

¿Qué se espera de Aldair Rodríguez este 2021?

Aldair Rodríguez no tuvo mucha presencia en el América de Cali, no solo por su fichaje en octubre, sino también por su lesión y contagio de COVID-19. “Hay mucha expectativa respecto al peruano, por las referencias de Binacional. Vino, firmó y luego tuvo que ir a las Eliminatorias, así que no se pudo ver mucho”, manifestó Daniel Millán, periodista de ‘Zona Libre de Humo, en conversación con Depor.

El atacante de 26 años sigue peleando por un lugar en el equipo de Real. Como delantero, compite directamente con el experimentado Adrián Ramos, quien no solo es la figura de los ‘escarlatas’, sino que es el capitán más querido del equipo.

“Tuvo momentos buenos ante Nacional, en el primer partido que llegó, tras su participación con la Selección Peruana. Después no hubo muchas oportunidades, porque el titular es Ramos y a él no lo mueven, porque en el esquema de Real se juega con un solo delantero”, explicó Felipe Espinal, colega de Millán.