Millonarios vs. América de Cali EN VIVO Win Sports : se enfrentarán este sábado 24 de septiembre desde las 4:30 p. m. (hora peruana y colombiana) por jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay . El partido también será transmitido por RCN Nuestra Tele y ViX, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio El Campín de Bogotá y el árbitro Nicolás Gallo será el encargado de impartir justicia. En este momento, los ‘Azules’ son líderes de la clasificación, con 27 puntos; en tanto que los ‘Diablos rojos’ están en la quinta casilla, sumando 21 unidades.

¿En qué canal ver partido Millonarios vs. América de Cali?

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele, ViX, Fanatiz Mexico

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: VIX+, RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele

¿A qué hora ver partido Millonarios vs. América de Cali?

Estados Unidos – 2.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 4.30 p. m.

Estados Unidos – 4.30 p. m. hora de Texas

Perú – 4.30 p. m.

Ecuador – 4.30 p. m.

Colombia – 4.30 p. m.

Estados Unidos – 5.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 5.30 p. m.

Venezuela – 5.30 p. m.

Paraguay – 5.30 p. m.

Chile – 6.30 p. m.

Uruguay – 6.30 p. m.

Argentina – 6.30 p. m.

Brasil – 6.30 p. m.

Inglaterra - 10.30 p. m.

España – 11.30 p. m.

Italia – 11.30 p. m.

El plantel de Millonarios se encuentra en lo más alto de la tabla, con un panorama favorable para asegurar su pase al cuadrangular. En la fecha más reciente, el equipo derrotó por 1-0 a Junior, de visita, con el único gol de Jader Valencia, el cual llegó en el último minuto.

De esta forma, los dirigidos por Alberto Gamero se recuperaron de la caída ante Once Caldas (2-1) previamente, que fue el primer tropiezo del club en la actual campaña. Precisamente, en condición de local, los ‘Azules’ no han sido doblegados nunca en este curso: obtuvieron cuatro victorias y dos empates.

Uno de los protagonistas de este gran momento es Andrés Gómez, quien registra cuatro goles y tres asistencias; cifra similar que Luis Ruiz (tiene un pase gol menos). El objetivo del ‘Millo’ será seguir en la senda del triunfo para mantener su cómoda ventaja sobre Unión Magdalena, su más cercano perseguidor.

Por su parte, América de Cali todavía no tiene un pasaje seguro a los playoffs, puesto que solo está dos puntos por encima de los no clasificados. El DT Alexandre Guimarães entiende que debe arriesgar en su estrategia para robar unidades en condición de visita, aunque los antecedentes no son buenos.

En su último choque fuera de casa, la ‘Mechita’ perdió ante Independiente de Medellín (2-0). Incluso, el único triunfo del equipo en esa circunstancia fue el pasado 31 de agosto, en el 0-2 sobre Atlético Bucaramanga. Antes de esos dos resultados, hubo cuatro empates.

Millonarios vs. América de Cali: historial de partidos

Desde enero del 2020, los partidos Millonarios vs. América de Cali se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Diablos rojos’: ganaron cuatro veces y perdieron en tres oportunidades.

03-04-2022: América de Cali 3-2 Millonarios - Liga BetPlay

16-12-2021: Millonarios 2-1 América de Cali - Liga BetPlay

28-11-2021: América de Cali 2-1 Millonarios - Liga BetPlay

09-10-2021: Millonarios 0-0 América de Cali - Liga BetPlay

01-05-2021: Millonarios 0-0 América de Cali - Liga BetPlay

24-04-2021: América de Cali 1-2 Millonarios - Liga BetPlay

31-03-2021: América de Cali 2-1 Millonarios - Liga BetPlay

07-11-2020: América de Cali 0-2 Millonarios - Liga BetPlay

19-01-2020: Millonarios 1-2 América de Cali - Amistoso

12-01-2020: Millonarios 1-1 América de Cali - Amistoso