Miguel Herrara abandonó el estadio Azteca muy enfadado. El entrenador del América, sin embargo, explotó cuando los periodistas le pidieron un concepto después de la caída contra Cruz Azul por 5-2.

El ‘Piojo’ continuó su camino, pero dejó unas frases en caliente que generarán mucha polémica en México. “No puedo hablar, hablen con el puto árbitro que viene allá atrás... maricones”, indicó el estratega.

Las decisiones de Marco Ortiz, autoridad asignada para dirigir el Cruz Azul vs. América, no agradaron al técnico, quien no asistió a la conferencia de prensa posterior al clásico joven de la Liga MX.

Miguel Herrera, por repetitivas protestas, vio la tarjeta roja a diez minutos del pitazo final. El ex seleccionador de México abandonó la zona técnica, sorprendido por la expulsión durante el compromiso.

De otro lado, es importante recordar que la Federación de Fútbol y la Liga MX buscan terminar con los gritos despectivos -como los expresados por el ‘Piojo’ Herrera- en los estadios. Por lo que no sería raro que el DT pueda ser sancionado.