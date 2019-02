América - Pachuca EN VIVO ONLINE: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por Copa MX?

América vs. Pachuca juegan hoy por la Copa MX en el Estadio Azteca. El partido será trasmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TDN y TVC Deportes de México. Además, conoce cómo y dónde ver fútbol online en diferentes canales de televisión, app o cualquier dispositivo móvil. Por otro lado, El Comercio seguirá el partido con el minuto a minuto para no perderte detalles como los goles, jugadas polémicas, videos, estadísticas y más datos.

América continuará su camino con el objetivo de alcanzar el título de Copa MX, luego de 45 años. Las 'Águilas', motivados por la goleada liguera a costa de Lobos BUAP, tratarán de eliminar a Pachuca.

Un doblete de Nicolás Castillo y un gol de Henry Martin le dio la victoria a América contra los 'Licántropos', rompiendo así la racha de dos caídas consecutivas a manos de Pumas y León, que los alejó de los primeros lugar de la tabla de Liga MX.

La definición de América se da algunos días después de que su entrenador Miguel Herrera criticara que haya dos torneos de Copa al año.

América avanzó a esta instancia como líder del Grupo 4, por encima de Atlético San Luis y Necaxa. Por su parte, Pachuca se clasificó a octavos de final gracias a su segundo puesto en la serie 1, en la que también estaban Tijuana y Atlante.

Horarios para ver el América vs. Pachuca en vivo y en directo

Ecuador - 10:15 p.m.

Perú - 10:15 p.m.

Colombia - 10:15 p.m.

México - 9:10 p.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Argentina - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Uruguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Paraguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

España - 4:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)



Canales de transmisión para ver América vs. Pachuca por la Copa MX

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

República Dominicana: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Televisa Deportes en vivo, ESPN Play Norte, TDN, FOX Sports, TVC Deportes

Perú: ESPN

Estados Unidos: Univisión Deportes