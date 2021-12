América de Cali vs. Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay de Colombia, este domingo 5 de diciembre desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Win Sports y RCN Nuestra Tele. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el tropiezo en su reciente presentación, América de Cali buscará reencontrarse con la victoria cuando visite a Alianza Petrolera, que está obligado a sumar para soñar con la clasificación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Daniel Villa Zapata.

América de Cali vs. Alianza Petrolera: horarios del partido y canales

México -3:00 p.m. - RCN Nuestra Tele y Fanatiz Mexico

Perú - 4:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Ecuador - 4:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Colombia - 4:00 p.m. - RCN Nuestra Tele y Win Sports

Bolivia - 5:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Venezuela - 5:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Paraguay - 6:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Chile - 6:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Argentina - 6:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Uruguay - 6:00 p.m. - RCN Nuestra Tele

Brasil - 6:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Los ‘Diablos Rojos’ arrancaron con el pie derecho su participación en esta fase de la competencia al vencer 2-1 a Millonarios. No obstante una derrota en su siguiente partido (2-0 a manos de Tolima) lo frenó.

Después del compromiso contra los de Ibagué, el entrenador de América de Cali, Juan Carlos Osorio, estalló contra el arbitraje por algunas decisiones en varias acciones.

“Como hombre del fútbol colombiano, envidió la liga inglesa, donde el hombre más influyente es un futbolista y no el que está encargado de las reglas o hasta un cuarto árbitro. Eso no es correcto y, la verdad, es que no se transmite un buen mensaje”, señaló el colombiano.

Ahora, América de Cali (3° con tres puntos) tiene, sobre le papel, un juego accesible para meterse de lleno a la pelea por llegar a la cima de su serie al cierre de las seis jornadas.

La escuadra roja intentará mantener su invicto de once encuentros frente a Alianza Petrolera en la Primera División de Colombia. El saldo es de ocho triunfos y tres empates.

Alianza Petrolera, último, aun sin haber puntuado, viene de sufrir una dura goleada (3-0) ante Millonarios, que el domingo se medirá con Deportes Tolima.

América de Cali vs. Alianza Petrolera: probables alineaciones

América de Cali: Graterol, Arrieta, Torres, Andrade, Mosquera, Ángulo, Paz, Gómez, Quiñones, Ramos y Lucumí. DT: Juan Carlos Osorio.

Alianza Petrolera: Chunga, Hurtado, Pérez, Riquet, Saldaña, Mancilla, Guevara, Arango, Alzate, Garcés y Bueno. DT: Hubert Bodhert

