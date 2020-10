América vs. Atlas EN VIVO y EN DIRECTO se miden este sábado 20 de octubre en el juego por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. El atractivo encuentro está programado para disputarse desde la 9:00 a.m. (hora peruana y mexicana) en el Estadio Azteca.

Tras tres tropiezos consecutivos, América recibirá a Atlas en busca de recuperar terreno y tentar su clasificación directa a la liguilla por el título.

América vs. Atlas: ¿Dónde ver el partido?

La transmisión oficial del duelo por el Apertura 2020 de la Liga MX estará a cargo de TUDN y Univision. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

América vs. Atlas: ¿A qué hora ver el partido?

México - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Paraguay - 11:45 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (domingo 25 de octubre)

América vs. Atlas: previa del partido

América no gana desde hace tres jornadas. Empates ante Cruz Azul y Pumas y derrota a manos de León es el balance de sus últimas presentaciones.

Por ahora, América es quinto, con 25 puntos, uno por debajo del objetivo principal. Las ‘Águilas’ tienen por delante, precisamente a algunos de sus verdugos: León, Pumas, Tigres y Cruz Azul.

📸 | ¡¡Venga Cremas, por el gane mañana!! pic.twitter.com/GlE7Eo4ow8 — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2020

“Después del partido que le hacemos al León, confirmé que el equipo puede aspirar a ser campeón. Debemos ser certeros y contundentes en el ataque y volver a ser sólidos atrás”, aseguró el entrenador del América, Miguel Herrera, en rueda de prensa.

Además de enfrentar al Atlas, el América será anfitrión en dos semanas ante los Tigres UANL, terceros en la tabla, y cerrarán la fase regular con una visita al Juárez FC, ubicado en el decimotercer sitio de la clasificación.

El América ha sufrido lesiones en el Apertura que generaron críticas por parte de sus aficionados al preparador físico Giber Becerra, pero para Herrera, las lesiones que se han dado son por falta de pretemporada.

“Las lesiones no pasan solo en América, sino en todos lados, los equipos en el mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada como estamos acostumbrados a hacer con 10 días de trabajo físico intenso, eso hace que te encuentres con lesiones por cansancio que no esperabas”, añadió el técnico de 52 años.

El juego de este sábado va a través de la señal de @TUDNMEX. 📺#LateConFuria🔴⚫️ pic.twitter.com/kHtg0fVkc4 — Atlas FC (@atlasfc) October 22, 2020

Atlas tiene chances de meterse a la zona de reclasificación a la liguilla (del 5° al 12°), pero tendrá que estar muy concentrado y hacer un buen juego para sumar en casa del América.

Los ‘Zorros’, que cuentan con el peruano Anderson Santamaría, son decimoquintos, con 13 unidades, apenas dos más que el colista Atlético San Luis.

Con información de EFE.

