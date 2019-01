América vs. Atlético San Luis se miden este miércoles (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TDN / Univisión Deportes) en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa MX.

América vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre América vs. Atlético San Luis este miércoles 30 de enero, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí, por el grupo C del Clausura Copa MX desde las 10:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

América vs. Atlético San Luis: horarios en el mundo

21:00 horas en México

22:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

23:00 horas en Venezuela, Bolivia

00:00 horas del jueves en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

01:00 horas del jueves en Brasil

04:00 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

06:00 horas del jueves en Catar y Arabia Saudita

11:00 horas del jueves en China

12:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur

Televisa Deportes TDN será el encargado de transmitir este partido para México y Centroamérica. En Estados Unidos se podrá ver vía Univisión Deportes.

América es líder del grupo 4 de la Copa MX con 6 puntos, luego de sus victorias contra Necaxa (1-2) y San Luis (1-0). Las Águilas esperan sumar un nuevo triunfo para asegurar su cupo a la siguiente fase del torneo.

En la Liga MX, el equipo que dirige el 'Piojo' Miguel Herrera viene de perder por 3-2 ante el Monterrey, con lo que cayó a la octava casilla del certamen con 6 unidades, aunque con un partido pendiente.

Atlético San Luis es colero del grupo 4 de la Copa MX con cero puntos y no puede volver a fallar, de lo contrario, sus posibilidades de entrar a la liguilla final, serían escasas.

El equipo de la ciudad de San Luis de Potosí marcha tercero en la tabla de la Liga de Ascenso MX, luego de obtener dos victorias y dos empates en las primeras 4 jornadas.

América vs. Atlético San Luis - alineaciones probables

América: Óscar Jiménez, Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Edson Álvarez, Carlos Vargas, Óscar Ortega, Ricardo Reyes, Francisco Córdova, Antonio Lopéz, Cristian Insaurralde, Ricardo Martínez.



Atlético San Luis: Felipe Rodríguez, Unai Bilbao, Matías Catalán, Leandro Torres, Dionicio Escalante, Jorge Sánchez, Juan Portales, Miguel Ponce, Oscar Benítez, Diego Pineda, Salvador González.