¡Tenemos Clásico Nacional ! América vs. Chivas de Guadalajara se vivirá este sábado 12 de marzo, en el marco de la jornada 10 de la Liga MX 2022 de la Primera División de México . El Estadio Akron tendrá un condimento especial, pues se jugará luego de los actos de violencia que hubo en la fecha pasada en el Querétaro vs. Atlas. Para ello la federación mexicana decidió que no se use los colores de cada club con la intención de evitar actos vandálicos. Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro te dejamos dónde verlo y a qué hora iniciará la transmisión por TV en TUDN, Canal 5, TV Azteca y streaming. Además, el minuto a minuto, goles, resumen y resultado final del match lo puedes seguir a través de El Comercio .

Luego de los hechos violentos que dejaron inconclusa la fecha 9 del torneo Clausura-2022 del fútbol mexicano, el campeonato se reanudará este fin de semana con la décima fecha en la que el Club Deportivo Guadalajara y Club América disputarán el clásico nacional con precauciones. Como medida inmediata, la Liga MX determinó la prohibición en los estadios de las barras de los equipos visitantes, además de que suspendió tres partidos: Pumas-Mazatlán, postergado para el 27 de marzo, Pachuca-Tigres, aplazado para el 7 de abril, y Tijuana-Atlético San Luis en fecha por definir.

Este fin de semana en el estadio Akron, las ‘Chivas’ serán locales en el clásico mexicano y recibirán a las ‘Águilas’ del América con la decisión de no permitir el acceso a sus hinchadas. “No es ni expulsión, ni castigo a nuestros grupos de animación (barras), es un mensaje de Chivas, de unión”, explicó Amaury Vergara, presidente del Guadalajara.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL SUPERCLÁSICO, AMÉRICA VS. CHIVAS, EN VIVO?

Día : Sábado, 12 de marzo del 2022 Hora : 22:00 horas de Perú y 21:00 horas de México. En Argentina y Chile lo podrás seguir desde las 00:00 horas del domingo. Lugar : Estadio Akron . Árbitro : Jorge Pérez Durán

¿DÓNDE VER EL CLÁSICO, CHIVAS VS. AMÉRICA 2022? | GUÍA DE CANALES TV

El Clásico Nacional, Clásico de Clásicos o Clásico del Fútbol Mexicano es uno de los partidos más esperado por los aficionados del país azteca. Es por ello que te contamos que este evento deportivo será transmitido por la señales de TV, TUDN , Canal 5 y TV Azteca . Pero si no puedes seguir por estas opciones, puedes ingresar también por la web de El Comercio.

LINK STREAMING PARA VER AMÉRICA VS. CHIVAS DE GUADALAJARA

Pero, si por alguna razón no puedes ver algunos de los canales de TV que transmitirán el Chivas vs. Guadalajara, otra alternativa que te presentamos para ver el Clásico Nacional es la señal streaming y así poder disfrutar del cotejo de la Liga MX desde la comodidad de tu celular. Para que puedas hacer esto, solo deberás descargar la aplicación de TUDN , Chivas TV ó TV Azteca . La transmisión online también puedes seguirla por Deporte Total de El Comercio.

QUÉ HARÁ CHIVAS PARA EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA ANTE AMÉRICA

Las ‘Chivas’ de Guadalajara, uno de los dos equipos más populares del fútbol mexicano, anunció que excluirá a los barrabravas del clásico que jugarán el fin de semana contra las Águilas del América, tras los severos incidentes ocurridos el sábado en el fútbol mexicano que dejaron más de una veintena de heridos.

A la vez, en una decisión conjunta, ambas instituciones invitaron a sus simpatizantes a concurrir al clásico mexicano este fin de semana vestidos de blanco en respuesta a los violentos disturbios que se registraron el sábado en el partido de Querétaro y Atlas con un saldo de 26 heridos y 14 detenidos.

“Chivas anuncia que a partir de este sábado en el clásico nacional y hasta nuevo aviso jugaremos sin grupos de animación” (barras), informó el Guadalajara en un comunicado.

HISTORIAL DE PARTIDOS DE CHIVAS Y AMÉRICA

Chivas

Chivas 1-0 Santos

Atlético San Luis 2-2 Chivas

Chivas 2-3 Puebla

León 2-1 Chivas

Chivas 1-3 Tigres

América

Monterrey 2-1 América

América 1-1 Querétaro

Pumas 0-0 América

América 1-3 Pachuca

Mazatlán 2-1 América

MÁS HISTORIAL DEL CLÁSICO NACIONAL EN LA LIGA MX

Partidos jugados en Liga MX: 182

Partidos ganados por América: 63

Partidos ganados por Chivas: 62

Partidos empatados: 57

Goles anotados por América: 222

Goles anotados por Chivas: 232

PROBABLES ALINEACIONES DE AMÉRICA Y CHIVAS

CHIVAS

Raúl Gudiño Isaac Brizuela Hiram Mier Luis Olivas Miguel Ponce Fernando Beltrán Sergio Flores Sebastián Pérez Cristian Calderón Roberto Alvarado Alexis Vega

DT: Marcelo Michel Leaño

AMÉRICA

Guillermo Ochoa Jorge Sánchez Bruno Valdez Jordan Silva Miguel Layún Santiago Naveda Salvador Reyes Álvaro Fidalgo Diego Valdés Federico Viñas Henry Martin

DT Fernando Ortiz (interino)

MEXICO CITY, MEXICO - DECEMBER 08: Guillermo Ochoa goalkeeper of America gestures during the Semifinals second leg match between America and Morelia as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at Azteca Stadium on December 5, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

