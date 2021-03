Chivas se alista para enfrentar al América por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX y a un día del esperado partido, el capitán del ‘Rebaño’ jugará su clásico número 50 del fútbol azteca. Jesús Molina está a puertas de romper un récord en el club y manifestó su deseo de celebrar esta cifra con un triunfo.

Molina aseguró que contar con la presencia de los hinchas en las tribunas del estadio Akron es un ingrediente aparte para enfrentar al América. “Que se dé en un partido así, contra el rival odiado deportivamente, en un Clásico, con el regreso de la afición le pone un toque más especial. Voy a intentar dar lo mejor de mí, como siempre, disfrutar del partido y siempre con la intención de ganar”, afirmó Jesús Molina al diario Récord de México.

Así mismo, el capitán de las Chivas de Guadalajara afirmó: “El futbol es diversión, con responsabilidad, es disfrutar, pero hay que acostumbrarse a ganar y esperemos que el próximo domingo podamos llenar de satisfacciones a nuestra afición”.

El ‘señor’ de los clásicos

La trayectoria de Jesús Molina lo ha llevado a defender las camisetas de Tigres, Monterrey, América y actualmente el de las Chivas Guadalajara, lo que le ha permitido disputar todos los clásicos de la Liga MX. Ahora, en el Rebaño espera conseguir un resultado positivo en el ‘Clásico Nacional’.

“Dios me ha dado más de lo que algún día soñé. Alguna vez me imaginé o visualicé o quise llegar a ser futbolista profesional. Estoy muy contento, esperamos que siga aumentando esa cifra de partidos. He logrado cosas importantes y sigo con esa hambre de trascender, de querer seguir conquistando cosas. Esperemos que en Chivas muy pronto lleguen los éxitos, los campeonatos”, finalizó el defensor de las Chivas de Guadalajara.

