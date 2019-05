América vs. Cruz Azul EN VIVO Y EN DIRECTO vía Televisa: juegan por el pase a semifinales de la Liguilla MX

América vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO se miden este domingo 12 de mayo por la vuelta de cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. El 'Clásico Joven' se jugará en el Estadio Azteca, desde las 6:10 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Televisa. Recordemos que en el choque de ida, las 'Águilas' ganaron 3-1.

Sin caer en excesos de confianza, América procurará mantener la ventaja de dos goles que sacó ante Cruz Azul el reciente jueves, para dar un paso más en la búsqueda de conseguir apenas el tercer bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

América vs. Cruz Azul: horarios del partido

México - 6:10 p.m.

Ecuador - 6:10 p.m.

Perú - 6:10 p.m.

Colombia - 6:10 p.m.

Bolivia - 7:10 p.m.

Chile - 7:10 p.m.

Paraguay - 7:10 p.m.

Argentina - 8:10 p.m.

Uruguay - 8:10 p.m.

España - 1:30 a.m. (lunes 13 de mayo)

América no hizo un torneo brillante y necesitó triunfos en las últimas dos fechas para avanzar a la liguilla donde se cruzaron con Cruz Azul, que llegó a la fase final como el equipo en mejor forma -al encadenar 10 encuentros sin derrotas- y que parecía tener argumentos para sacudirse el dominio azulcrema.

Pero el técnico americanista Miguel Herrera insistió en que su equipo tenía argumentos para intentar un bicampeonato, algo que solo Pumas y León han conseguido desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Cruz Azul tomó ventaja con un penal del argentino Milton Caraglio, pero el América se apoyó en un doblete de su delantero colombiano Roger Martínez para imponerse 3-1 de cara al partido de vuelta que se disputará el domingo por la noche.



A las 'Águilas' les basta ahora cualquier empate o incluso una derrota de 1-0 para avanzar a las semifinales por cuarta temporada consecutiva.



"Tuvimos un descuido con el que ellos se adelantaron pero el equipo reaccionó bien, llevamos una buena ventaja pero no está definido nada", dijo Herrera. "Somos un equipo que no baja los brazos, que trabaja y por ahí pudimos sumar un gol más, pero esto no se ha definido, quedan 90 minutos".



A modo de advertencia, el 'Piojo' recordó las dos remontadas con las que Liverpool y Tottenham aanzaron a la final de la Champions League durante la semana.



"Ya hemos visto lo que pasó en la Champions. Entonces hay que esperar, debemos salir más conectados porque queremos avanzar a la siguiente ronda", sostuvo.

Cruz Azul necesita un triunfo por 2-0 para avanzar con su gol de visitante y de 3-1 para clasificarse por su mejor posición en la tabla en la fase regular.

América vs. Cruz Azul: probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona, Julio César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete, Yoshimar Yotún, Rafael Baca, Orbelín Pineada, Édgar Méndez, Milton Caraglio y Roberto Alvarado.



América: Agustín Marchesin, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Nicolás Castillo y Roger Martínez.

Con información de AP