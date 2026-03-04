Ver América vs Juárez EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ViX transmite el partido en México; TUDN lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.