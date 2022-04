América vs León se enfrentan por la fecha 15 de la Liga MX 2022 en el Estadio Azteca. El encuentro se jugará a las 21:00 (hora de México). Puedes seguir todas las incidencias del partido a través de El Comercio.

Luego de seis partidos sin ganar, América empieza a recuperarse de a pocos y sigue escalando en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Fernando Ortiz buscará su quinto triunfo consecutivo y el tercero en condición de local.

Por su parte, León viene teniendo una campaña irregular, que por ahora los tiene a cuatro puntos de la zona de clasificación a la serie final. No ganan hace 3 partidos, los dos últimos con derrotas ante Atlético San Luis y Puebla.

Hora y canales del América vs. León

México - 21:00

Perú - 21:00

Ecuador - 21:00

Ecuador - 21:00

Bolivia - 21:00

Venezuela - 21:00

Uruguay - 21:00

Paraguay - 21:00

Argentina - 21:00

Brasil - 21:00

¿Qué canal transmite el América vs. León?

Para territorio Mexicano, el partido será transmitido a través de la señal de Televisa Canal 5 y TUDN. Para el resto de países de Latinoamérica, el canal a seguir es DirecTV Sports.

La estadística reciente entre ambos equipos es a favor del América. Las ‘Águilas’ tienen dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco duelos ante el León, en partidos correspondientes a la Liga MX.

El volante peruano Pedro Aquino podría reaparecer en el primer equipo. Otro de los que tienen opción de meterse el once titular es Jorge Meré, debido a las molestias físicas de Bruno Valdez.

Sobre la falta de gol de los delanteros del América, el técnico indicó: “Lo dije en su momento y ahora lo repito, acá no importa quien convierte el gol. en este caso Fede no marcó, pero hizo un partido destacable. el equipo respondió en una cancha difícil. Lo importante es el resultado y no tanto esa falta de gol que me dices de mis delanteros”.

Posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jorge Meré, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Federico Viñas y Roger Martínez.

León: Rodolfo Cota, David Ramírez, Stiven Barreiro, Andrés Mosquera, William Tesillo, Fidel Ambríz, José Iván Rodríguez, Ángel Mena, Omar Fernández, Jean Meneses y Víctor Dávila.