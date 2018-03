América, el último invicto del Torneo Clausura del fútbol mexicano, enfrentará este sábado desde las 10:00 p.m. (EN VIVO por Televisa Deportes) al León en el estadio Azteca en un partido que le permitiría recuperar el liderato, siempre y cuando el Santos no venza al Monterrey al final de la undécima jornada.

Los 'Guerreros' del Santos se apoderaron del primer lugar la semana anterior al llegar a 20 puntos mientras que las 'Águilas' de América llegaron a 18, al igual que Toluca y Tigres, pero con mejor diferencia de goles.

El León que ha tenido un torneo de altibajos y marcha a media tabla con 14 unidades, irá el sábado al estadio Azteca, motivado porque a media semana avanzó a los cuartos de final de la Copa.

Además, el equipo leonés cuenta con una auténtica fiera: Mauro Boselli. El delantero argentino consiguió un triplete el miércoles en los octavos de final del torneo copero y llegó a 200 goles en su carrera.

En contraste, el equipo felino dirigido por el uruguayo Gustavo Díaz tiene la peor defensa del torneo con 20 goles en contra y se medirá ante el América, escuadra que tiene uno de los mejores ataques de la liga con 16 anotaciones a favor.

Las 'Águilas' afrontarán este duelo con la posibilidad de recuperar el liderato y con la necesidad de mejorar su rendimiento sobre la cancha. Seguir invictos les interesa, pero no es una preocupación.

"El invicto es un plus que tenemos porque es lindo no perder, pero tampoco está bien ser invicto y no ganar. En el torneo llevamos seis partidos que no ganamos y eso no es bueno", apuntó el atacante paraguayo Cecilio Domínguez.

"Tenemos buen fútbol, jugamos muy lindo, jugamos muy bien, llegamos, tenemos opciones, pero no aprovechamos esos momentos", analizó el jugador guaraní.

Alineaciones probables:



América: Marchesín, Paul Aguilar, Aguilera, Valdez, Vargas, Ibarra, Uribe, Rodríguez, Ménez, Peralta y Domínguez.



León: Yarbrough, Navarro, Mosquera, Cornejo, Herrera, Rodríguez, Montes, Elías Hernández, Burbano, Boselli y Rodríguez.